A programban egyéni képzés, minibajnokság, homokfoci, csocsó, darts, teqball, strandlátogatás is szerepelt, sőt a gyerekek a várkerti játszótérre is ellátogattak. Sok egyesületi tag mellett olyanok is csatlakoztak, akik még nem igazolt labdarúgói az utánpótlásklubnak.

– Idén is három turnusba vártuk a 7–13 év közötti korosztályt, nemcsak egyesületi tagokat, hanem bárkit, aki érdeklődik a labdarúgás iránt. Az első héten 65-en, a másodikon 86-an, míg a harmadik, utolsó turnusban 64-en vettek részt, többen is voltak, aki nem egy, hanem kettő, sőt mindhárom táborunkba jelentkeztek. Úgy gondolom, az idei táboroztatásunk is jól sikerült, az időjárás kegyes volt hozzánk, a gyerekek jól érezték magukat, és mindenki fáradtan, de sok élménnyel tért haza – mondta el Radó Tamás táborvezető.

Lengyel Marcell (a labdával) mindhárom táborban részt vett

Fotó: Haraszti Gábor

Foci három héten át

A tízesztendős Lengyel Marcell mindhárom turnusban részt vett, nem csoda, hiszen édesapja, Lengyel Ferenc – a Dunaújvárossal 2000-ben magyar bajnoki címet szerző korábbi középpályás – a pápai klub edzőjeként szintén ott volt a trénerek között.

– Nagyon jól éreztem magam a táborban, délelőttönként pörgősek voltak az edzések, voltak egyéni képzések, koordinációs feladatok, délután pedig sokat játszottunk, fagyizni is elmentünk és a strandra is ellátogattunk. Persze, az Európa-bajnokságról is sokat beszélgettünk, nagyon szurkoltam a magyaroknak, hogy sikerüljön a továbbjutást kiharcolni, a kiesés után Portugáliának és Spanyolországnak drukkoltam, így a döntőben az ő sikerükért szorítok – mondta az ifjú focistapalánta.