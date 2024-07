Fáncsy Imre főszervező tájékoztatása szerint az előzetes nevezések alapján az A csoportban 83, a B csoportban 29 sakkozó szerepel. A hagyományos esemény helyszíne ezúttal is a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ lesz.

A magyarokon kívül osztrák, francia, horvát, olasz és svájci résztvevők is érkeznek a viadalra, amelyre még a helyszínen is lehet nevezni július 31-én, 14 óráig.

A rövid partik kedvelői augusztus 2-án, 17 órai kezdettel villámjátszmákban csaphatnak össze egymással. A speciális megmérettetésre a helyszínen lehet jelentkezni a kezdés időpontjáig, a fő versenytől függetlenül is.

A kupa megnyitója július 31-én, 15.30-kor kezdődik, az első forduló pedig 16 órakor. Az eredményhirdetést augusztus 4-én, 14.30-tól tartják.