A 17 esztendős jobbátlövő 2021-ben került a veszprémi akadémiára és az elmúlt hónapokban többször is játszott a felnőtt csapatban. Az utánpótlás-válogatott játékossal most négyéves szerződést kötött a Veszprém Handball Club, amely azt is bejelentette, hogy Barna – aki az előző szezonban az U21-es alakulatot erősítette – a felnőtt kerettel kezdi majd meg a nyári felkészülést.

Barna János Dániel (balra) az elmúlt idényben hat alkalommal szerepelt az NB I-ben a veszprémiekkel

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– A tavalyi EYOF-on testközelből is láthattam kézilabdázni Danit a nemzetközi porondon és egyértelműen kiemelkedett a generációjából. Ezt alátámasztja az is, hogy ifi kora ellenére ma már a magyar junior-válogatottban is számítanak rá. Ha ilyen ütemben tud tovább fejlődni, akkor nagyon sokra viheti. Bízom benne, hogy Veszprémben a magyar bajnoki mérkőzéseken is tud majd bizonyítani és egyre több játéklehetőséget fog kapni. A vezetőedzőnk, Xavi Pascual is örömmel fogadta a hírt, hiszen abszolút preferálja a fiatalok beépítését a felnőtt keretbe – nyilatkozta a bakonyi klub honlapján Bartha Csaba vezérigazgató.

Az új edző, Xavi Pascual egyébként augusztus elsején kezdi meg a munkát a csapattal. Elsőként jönnek a szokásos egészségügyi felmérések, s mivel idén olimpiát rendeznek, eleinte nem lesz teljes a keret. A Dukla Praha elleni augusztus 20-i felkészülési találkozón viszont már mindenkire lehet számítani. Ez lesz az egyetlen hazai edzőmeccs. A bakonyiak ezt követően augusztus 24-25-én rangos felkészülési tornán vesznek részt a németországi Halléban, ahol mellettük a THW Kiel, a HBC Nantes és a Füchse Berlin szerepel. A Veszprém a berliniek ellen lép először pályára.

Pascual legénysége Boszniában zárja a nyári felkészülést: augusztus 28. és szeptember 1. között a doboji nemzetközi viadalon vesz részt. A rangos tornán az egyiptomi Al-Ahly, a török Besiktas, az észak-macedón RK Eurofarm Pelister, a horvát RK Zagreb, a szerb RK Vojvodina, a házigazda RK Sloga Doboj, valamint a magyar bajnoki bronzérmes MOL Tatabánya lép pályára.