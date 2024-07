Az esemény vendégeit Edvy László, az ünnepség házigazdája, a VESC elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte, Siki bácsinak a sport mindennapi életéhez tartozott. – Ahhoz, hogy mi is hasonlóan elhivatottak legyünk, olyan környezetet kell teremteni, amely ösztönzi, támogatja e tevékenységet. A Balaton partján olyan vízi sportok, mint az evező- és a vitorlássport megjelenése óriási lehetőség a szakemberek és az egyetem számára. Közös öröm, hogy ezeket kihasználhatjuk, így a sport területén is olyan kínálatot tudunk nyújtani, amely párját ritkítja – méltatta az intézményt.

Siki, a kiváló sportember fotója, mögötte a nevét viselő vitorlás

Fotó: Pannon Egyetem/Tudósné Ódor Eszter

Az egyetem mindig büszke volt a komoly sportéletére, amely az intézményben és annak környezetében folyik – kezdte köszöntőjét Csillag Zsolt kancellár. – Idén ünnepeljük az intézmény alapításának hetvenötödik évfordulóját, és gyakorlatilag a kezdetektől, 1951-től szervezett sportélet zajlik az intézményben, annak ellenére, hogy nem rendelkezünk sportképzésekkel – mondta el, majd értékelte a VESC eredményeit, ahogy mondta, Magyarországon – az intézmény méretét tekintve – messze a legszélesebb repertoárt alakították ki az elmúlt években. Ez lehetőséget biztosít az egyetem polgárainak az aktív sportolásra. – Kívánom, hogy a hajó töltse be azt a szerepet, amire szánták, és minél többet legyen a vízen – tette hozzá.

Siki, a kiváló sportember, és Siki, a balatoni léptékű vitorlás

Mindkét Sikit; a hajót és Siklósi Lajost is Ther Balázs, a VESC vitorlás szakosztályának vezetője mutatta be. Siklósi Lajos kiemelkedő vitorlázó és ember volt. Tizenhét évesen kezdett vitorlázni, majd hajókat építeni. Az 1950-es években számos hajótípussal megismerkedett, és Dolesch Iván hatására a versenysportban is kiemelkedő eredményeket ért el. Bár olimpiai álma nem valósult meg, újraindította a vitorláséletet az egyetemen, és huszonöt év alatt százakat tanított meg vitorlázni. Az ő kapcsolatainak köszönhetően került az intézményhez a Hydra, a vitorlásoktatás alappillére. Utódja ezért méltán kapta a Siki nevet. A Siki egy Dolphin 26 típusú hajó, mely idén került a VESC tulajdonába, lecserélve a régi Balaton 24 típusú Hydrát. Kicsit nagyobb, kényelmesebb, sportosabb elődjénél, egy igazi balatoni léptékű vitorlás. – Mindenképpen szerettük volna megőrizni Siki emlékét, így a tagság úgy döntött, az új hajót róla nevezzük el – beszélt az ötletről a szakosztályvezető, köszönetét fejezve ki az egyetem, a kikötő, a szponzorok, és a Siki felirat készítőjének.