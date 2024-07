Már régóta hívták Ajkára, egy rövid tatabányai kitérővel a folytatásban ott rúgta a bőrt, kétszer nyert NB III-at a Bányásszal. Ezután érdekes korszak jött, hiszen Márkóval a megye I-ben szerepelt és lett aranyérmes. A kistelepülés focicsapata feljutott a harmadosztályba, és többek között összecsapott a szomszédvár Veszprémmel is.

A folytatásban Pálfi Róbert pályafutása visszakanyarodott nevelőklubjához, amellyel NB III-as bajnok lett ás újra szerepelhetett az NB II-ben. Azonban nemcsak nagypályán mutathatta meg magát a királynék városában, az újonnan alapított futsalklubban is szívesen látták.

És hogy teljes legyen a „borítás”, a fű, műfű és parketta mellett a homokon is jól ment a foci Szappannak, aki bekerült a magyar strandlabdarúgó-válogatottba.

– A Tarex nevű kispályás csapat tagjaként nagyon sokat játszottam, jártuk a vidéket, nyertünk országos tornát is 500 csapat között. A Tarex-el kezdődött el a strandfoci is, amelyet anno rendes labdával, tornacipőben játszottunk homokon. Bene Feri bácsi – ő és Kovács Kálmán volt az edző – járta körbe a tornákat, nézték a játékosokat, és engem is behívtak a nemzeti csapatba. Spanyolországba utaztunk Eb-selejtezőre, bejutottunk a döntőbe, ahol az ukránokkal szemben maradtunk alul. Emellett óriási élmény volt később egy svájci viadal, ott már Détári Lajos volt az edző, amelyen Belgiummal, Németországgal és Svájccal játszottunk. Bern központjában állítottak fel egy ideiglenes stadiont, ott voltak a meccsek. A belgák, németek nem voltak olyan jók, Svájc viszont kiemelkedő erőt képviselt európai szinten, de nekünk őket is sikerült megvernünk, és a svájci közönség előtt ünnepelhettünk.

Pálfi Robi karrierje során három osztályban is aratott: az NB II-ben aranyat és ezüstöt is nyert, három NB III-as sikert mondhat magáénak, ebben az osztályban egy-egy ezüst és bronz is jutott neki, emellett háromszoros megye I-es bajnok.

Az eredmények mögött persze rengeteg történés és sztori áll, no és persze iszonyatosan sok munka, illetve lemondás. Utóbbi persze mindig érinti a profi sportoló családját is. – Ajkán futballoztam, amikor megnősültem. Sikerült az esküvő időpontjához igazítanom egy eltiltást, az előző héten szépen begyűjtöttem az ötödik sárga lapomat. Így egyszerűbb volt, nem kellett elkéretőzni. Annyira a a futballról szólt minden, hogy a gyermekem születésénél úgy tudtam ott lenni, hogy lecseréltek egy meccsen és már rohantam is a kórházba. Ezúton is köszönöm a feleségemnek, hogy elviselte ezeket a dolgokat és megbirkózott a nehézségekkel.