Huszonhárom csapat 134 versenyzője (17 különböző nemzet képviseletében, közte 25 magyar bringással) állt rajthoz a budapesti Carl Lutz rakparton, hogy nekivágjon a 138 kilométeres távnak és a többi között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény és Ravazd érintésével megérkezzen Pannonhalmára. A befutóra az apátságig vezető, helyenként 15 százalékos meredekségű, jó részén térköves emelkedő tetején került sor a kaptató második megmászása után.

Az Epronex-Hungary dél-afrikai versenyzője, Byron Munton nyitotta meg a szökések sorát, majd volt benne eltekerési kísérletben a 2021-ben harmadik, kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor (Karcag Cycling) is, miközben az első óra átlaga 42,54 kilométer/óra volt. Végül kilencen tudtak eltempózni a mezőnytől, ebben a csoportban ott volt a többi között az Epronexet erősítő Karl Ádám, illetve a cseh Martin Voltr, aki viselte a sárga trikót a májusi Tour de Hongrie-n.

A jelentős előnyt kialakító, több mint tíz perccel a mezőny előtt haladó élcsoport a bencés monostorig vezető első mászásnál szétszakadt, Voltr és Tilen Finkst eltávolodott a többiektől, az Adria Mobil szlovén versenyzője – Peák Barnabás csapattársa – meg is nyerte a versenyt. Legjobb magyarként Karl hetedik lett bő másfél perc lemaradással, a mezőnyből a legelőkelőbb helyet a tizedikként célba érő, két éve harmadik, friss időfutambajnok Peák szerezte meg.

Veszprém vármegyét a Csetény–Dudar–Bakonyszentkirály útvonalon érintette a megmérettetés.

A Visegrádi Együttműködés, melyhez a verseny is kapcsolódik, immáron több mint harmincéves múltra tekint vissza. A tagországok 2013 óta rendezik ilyen néven a viadalt, ami kezdetben egy egyben teljesítendő 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. Azóta azonban a világbajnokságokra és az olimpiákra is kvalifikációs pontokat adó nemzetközi versenyrendszerbe, az UCI Europe Tourba integrálódott, négy különálló UCI 1.2 kategóriás egynapos versenyként.

A sorozat második szakaszát Szlovákiában, a harmadikat Csehországban, a negyediket pedig Lengyelországban rendezik.