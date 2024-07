A Veszprém Handball Club tájékoztatása szerint a szurkolók szavazatai alapján Kentin Mahé lett a 2023/2024-es szezon legjobbja. A bakonyi kézilabdaklubnál már hagyomány, hogy minden évben megkérdezik a közönséget, melyik játékos nyújtotta szerintük a legjobb teljesítményt.

Kentin Mahé közönségkedvencként és szurkolói díjjal távozott Veszprémből

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Idén valamivel több mint ezren szavaztak, és a voksok 37,5 százalékát a most távozó Kentin Mahé gyűjtötte be, így övé lett a helyi ikon Carlos Perezről elnevezett díj. A végeredmény nem meglepetés, hiszen Mahé igazi közönségkedvenc volt, a szurkolók külön búcsúztatót is rendeztek az olimpiai, világ- és Európa-bajnok franciának. A szavazáson az irányító honfitársa, Ludovic Fabregas beállós végzett a második helyen, a harmadikon Ligetvári Patrik, majd Nedim Remili és Andreas Nilsson lett a sorrend.

Mahé hat veszprémi év után visszatér Németországba, a Gummersbach csapatához igazolt, ahol korábban már szerepelt.