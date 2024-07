A megmérettetésen a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) két sportolója is részt vehetett.

Tombor Kristóf nagyszerű sikert ért el Fotó: VEDAC

Versenyen kívül indult, de a mezőny legjobb eredményét érte el a gerelyhajító Tombor Kristóf, aki 65.00 méteres eredményével megnyerte a korosztálya ifjúsági Európa-bajnoki válogatóját. Török Krisztián tanítványa ezzel jogot szerzett arra, hogy a közelgő besztercebányai kontinensvetélkedőn részt vegyen.

Fertig Fanni kalapácsvető is kitett magáért. Remek új egyéni csúcsot ért el, és a 65.19 méteres eredménnyel a versenyszámot is megnyerte. Természetesen Mozsdényi Dávid tanítványával Besztercebányán is számolni kell majd.