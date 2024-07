A sportfesztivál délelőttjén már 132 gyerek, köztük sok helyi fiatal várta, hogy a különféle sportágakat kipróbálhassa.

A megnyitón az egyesületet vezető Kovács Katalin Cini bemutatta a nap sztárvendégét, Sipos Lilla 67-szeres magyar válogatott labdarúgót,

Sipos Lillával fényképezkedhettek is a gyerekek, Berta Viktória is kihasználta ezt a lehetőséget

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

hangsúlyozva a csapatszellem fontosságát, mivel minden rendezvény sikere az összefogásban rejlik.

Sipos Lilla idén is részt vett a fesztiválon

Sipos Lilla megköszönte, hogy a családjával részt vehet újra a révfülöpi eseményen. – Úgy érzem, nagyon fontos, hogy a motivációt és az eredményt, amit elértem, megpróbáljam továbbadni a klubcsapatom tagjainak és nektek. Munka és sport nélkül nem lehet élni, és a hátunk mögött kell állnia egy csodálatos családnak, párnak – mondta Lilla, megnyitva a sportfesztivált. A jelenleg Ausztriában futballozó sportoló az év játékosa és gólkirálynője lett idén. Ez alkalommal pedig belépett a révfülöpi egyesületbe, személyével is erősítve azt.

A rendezvény jótékony célt is szolgált, a résztvevők a révfülöpi óvodásoknak gyűjtöttek sporteszközökre. A nap során a gyerekeket szabadidősportok és játékok sora várta. A strandfocit Sipos Lilla és Mészáros Zoltán, az NKSE edző-játékosa irányította, a SUP-ozni vágyóknak is kedvezett a nap, a vitorlázás kedvelői Török Annamáriával írhattak le hatalmas köröket a vízen.

Török Annamária a vitorlázással ismertette meg a gyerekeket

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A győri búvárok a búvárkodás alapjaiba vezették be az érdeklődőket, akik merülhettek is a strandon.

Sipos Lilla lapunknak elmondta, hogy Cinivel jó barátságot ápol 15 éves kora óta. – Ő segíti a németnyelv-tanulásomat is, nagyon jó barátságot ápolunk. Célom támogatni a fiatalokat, hiszen mindenkinek az életében nagyon fontos a sport. Szeretném bebizonyítani a gyerekeknek, hogy nem a számítógép a legfontosabb, segítenék abban, hogy minél többen forduljanak a sport felé. Jó lenne sok fiatal tehetséget látni sportolni majd akkor is, amikor már nem futballozok. Örömmel veszek részt a révfülöpi sportprogramokon, amikor a munkám engedi, hiszen csupán kétórányira élünk innen, Oberwartban. Ezen a júliusi programon itt leszek majd minden évben, szeretnék anyagilag is segíteni és minden támogatást megadni, amit csak a karrierem enged. Örömmel érkeztünk idén is a párommal, Tóth Angélával, akivel áprilisban házasodtunk össze, örülünk, hogy itt ilyen elfogadók velünk, ez Magyarországon nem mindenhol jellemző - mondta Lilla,