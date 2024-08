Az FC Ajka számára nem indult álomszerűen a rajt. Az első fordulóban az újonc Szentlőrinctől egy, a második fordulóban pedig a Békéscsabától kaptak ki három góllal. A legutóbbi játéknapon hazai pályán a Szeged ellen játszottak 0-0-t, így az első pont megszületett. A csapat számára továbbra is nagy problémát jelent a helyzetkihasználás, ugyanis a három forduló elteltével még mindig nem szerzett gólt a zöld-fehér alakulat.

Borsosékra nagy csata vár vasárnap

Fotó: Gyarmati László

A Budapest Honvéd a nyitófordulóban egy gólgazdag 3-3-as meccset játszott a Budafoki MTE ellen, majd a következő játéknapon 1-0-ra legyőzték az újonc Tatabányát, de a legutóbbi találkozójukon alulmaradtak a Kozármisleny ellen (2-0). Csertői Aurél gárdája jelenleg négy ponttal a bajnokság 8. helyén áll. Négy rúgott gól mellett ötöt kaptak a kispestiek.

A Honvéd-szurkolók számára több ismerős arc is felbukkanhat hétvégén ajkai dresszben. Kovács Nikolasz és Bobál Gergely most a nyáron tette át a székhelyét a bakonyi városba, de játszott korábban a Honvéd akadémiáján Pantovics Nikola és Nagy Krisztián is.

A felek harmadik alkalommal mérettethetik meg tudásukat. Eddig mind a kétszer a fővárosiak nyertek, gólarányokat tekintve 3-0 a kispestieknek.

A fővárosi klubnak a héten lett új tulajdonosa, az Arago Sport Kft.

– A mostani tranzakció célja, hogy a Budapest Honvéd FC hosszú távú jövője és eredményessége biztosítva legyen, és a következő években is betölthesse a klub azt a szerepet, amellyel az elmúlt évtizedekben hozzájárult a magyar labdarúgás fejlődéséhez és sikereihez – áll a klub hivatalos közleményében.

Az átigazolási szezonban a Budapest Honvédhoz öt, az ajkaiakhoz pedig nyolc játékos érkezett (ebből négy fiatal). Változások még történhetnek, ugyanis az átigazolási időszak egészen augusztus 31-ig tart.

A Budapest Honvéd-FC Ajka bajnoki mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik Budapesten, a Bozsik Arénában.