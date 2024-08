Kugler-Bedő Imola, a síaréna marketingvezetője aláhúzta, az arénában – mely tavasztól őszig vibe parkként működik – található egy Magyarországon egyedülálló összefüggő kerékpáros pályarendszer. Eplény a lenyűgöző szépségű Bakonyban közel fekszik egyebek mellett a fővároshoz, a Balatonhoz is, így kitűnően tud kapcsolódni az egyre népszerűbb Balaton-felvidéki bringázáshoz. Büszkén szólt arról, hogy egyedül náluk található olyan felvonó, amellyel a bringákat is fel lehet vinni a hegyre. A kitűnő, különböző nehézségű pályákkal felkerült az eplényi aréna az európai hegyi bringázás térképére.

– Itt nem egy erdei nyomvonal, hanem egy kanyargós, ugratós pálya várja a bringásokat, ami tele van különféle elemekkel – mondta Radvánszki Olivér, a fesztivál, illetve verseny főszervezője. Hozzátette, a résztvevőket különféle nehézségi fokozatban és kategóriánként nyolc, egy kilométer körüli pálya várja. Versenyezni egy pályán lehet. Ezeken a pályákon hegyi kerékpárral, védőfelszerelésben lehet menni, mondta a főszervező szombat reggel, amikor épp elállt az eső. Hozzátette, az eső miatt a pályán most nem por, hanem sárréteg van, amit folyamatosan átforgatnak a versenyig, hogy ne legyen veszélyes.

– Leteszteltem a pályát, nagyon jó, most vékony "csoki" van rajta, mutatta sáros bringáját és ruháját a kőszegi Ziskó Balázs, a síaréna kerékpáros menedzsere, akibe, mint mondta, belé van kódolva a bringázás. Javasolta, egy ilyen pályán az embernek a kétkerekűn lejjebb kell helyezni a súlypontot, érdemes rogyasztani, így nem csúszik meg a sáron. Ez a bringás fesztivál, illetve verseny egy jó buli, mely összehozza a kerékpáros közösséget, mely esténként és napközben is különféle programokon vehet részt, így ki lehet próbálni az ügyességi pályákat is. – Nekem a bicikli a szabadságot jelenti, egy ilyen járgánnyal bárhova eljutsz, árkon-bokron átmegy, vélekedett. A kérdésre, hogy mennyire veszélyes a hegyi bringázás, illetve a kerékpározás, azt mondta, tulajdonképpen az egész élet az, születéstől kezdve. – Az a lényeg, hogy éljen az ember, akkor boldog lesz, és nem vonzza be a veszélyt! Ezek a gyerekek élnek, az eső is kihívást jelent nekik, nem riasztja el őket a sár, mutatott körbe jókedvűen Balázs, akinek Kodi nevű ausztrál juhászkutyája mindenkit kedvesen, békésen üdvözölt. Babó Áron is, aki a legjobb magyar versenyző, segített pályát építeni, most versenyen kívül bringázik. A fiatal a hazain kívül vezeti a szlovén és szlovák bajnokságot is. Az eplényi körülményekről elismeréssel beszélt. – Nagyon büszke vagyok rá, nagy tehetség, az én nevelésem, veregette meg a fiú hátát Balázs. – Most értem meg igazán a fiamat, Zsoltot, aki versenyez, és természetesen most is itt van, mondta Cseke Bence, aki Vonyarcvashegyről érkezett. Az apa, aki aggódó szülőnek nevezte magát, most jött le először a pályán, közben sokat csúszott, és nagy örömmel tölti el, hogy épségben leérkezett.