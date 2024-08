Schindler Szabolcs együttese a nyitófordulóban a Szentlőrinc csapatát fogadta, és egy küzdelmes, de kevés helyzetet hozó találkozón 1-0 arányban alulmaradt. A szintén újonc Békéscsaba nem rajtolt rosszul, ugyanis a Kozármisleny otthonából egy pontot tudott elcsenni. A csabaiak mérkőzése drámaian alakult, ugyanis a 86. percben szereztek vezetést a lilák Pintér Norbert találatával, de a hazaiak a 95. minutumban egalizáltak Kirchner György Krisztián góljával.

Pantovics Nikola négy éven át erősítette a békéscsabaiakat, most ajkai színekben dolgozik a sikerért

Fotó: Gyarmati László

A két csapat vasárnap 12. alkalommal találkozik egymással az NB II-ben. Eddig mind a két csapat 5-5 alkalommal győzött, valamint egyszer született döntetlen. Gólarányokat tekintve is egál, ugyanis 15-15 az állás.

Az ajkai együttesből többen is kötődnek a Békés vármegyei csapathoz. A bakonyiak trénere Schindler Szabolcs 2003 és 2005 között volt a Violák játékosa, majd két különböző „turnusban” is irányította a csabaiakat. Kitl Miklós a zöld-fehérek nyári szerzeménye korábban három évet töltött el Békéscsabán, és Horváth Péter is ugyanennyi időt játszott ott. Pantovics Nikola négy szezonon keresztül erősítette a békési csapatot.

Az ajkaiak a nyár folyamán erősítettek a kereten, és nyolc játékos érkezését jelentették be eddig. Négy fiatal mellett, négy rutinos labdarúgó kötelezte el magát az FC Ajkánál. Az átigazolási szezon szeptember elejéig tart, így még történhetnek változások.

A Transfermarkt.com számítása szerint az NB II-es bajnokságban a Békéscsabáé a legolcsóbb keret. Érdekesség, hogy a Vasas toronymagasan vezeti ezt a listát, a második helyen a Kisvárda, a harmadik helyen pedig a Szeged szerepel.

A Békéscsaba 1912 Előre-FC Ajka bajnoki mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik Békéscsabán, a Kórház utcai Stadionban. A hazaiak a 8. helyről várhatják a kezdősípszót, míg a vendégek a 15. helyről.