Népes közönség várta Balatonfüreden, a Kékszalag Port kikötőben Érdi Máriát és Vadnai Jonatánt, akik stílszerűen a magyar vitorlázás jelképes központjában, a Balaton partján számoltak be élményeikről és fogadták a hazai vitorlázóközösség köszöntését.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Vadnai Jonatán 4. helyezése történelmi siker a magyar vitorlázás számára, hiszen korábban még az első tíznek rendezett éremfutamba sem sikerült bejutnia az ILCA7, korábban Laser hajóosztályban magyar versenyzőnek. – Senkit sem támogattak úgy a honfitársaik, mint minket, magyarokat. Az, hogy ennyire tudunk örülni egy 4. helyezésnek, hihetetlen nagy erőt ad, és szeretném ezt megköszönni a közönségnek, mondta Vadnai Jonatán, akit elkísért a szintén kitűnő vitorlázó testvére, Benjamin, aki mindenben támasza, segítője volt az olimpián.

Fotó: Kovács Erika/Napló

– Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, mert egy jól sikerült felkészülés után aranyérmes reményekkel érkeztem a párizsi olimpiára, de egy gerincsérv megakadályozott abban, hogy teljesüljön az álmom. Amióta elkezdtem vitorlázni, hiszek benne, hogy tudok olyan jó lenni, hogy ha minden összeáll, senki sem tud legyőzni. Ebben hiszek ma is és ebben a hitben folytatom a versenyzést és készülök a Los Angeles-i olimpiára és a következő négy év nemzetközi versenyeire, fogalmazott Mária, aki végül 14. helyen zárta az olimpiát. Ő aranyérem-esélyesként, 2023-as világbajnokként, idei Európa-bajnokként érkezett az olimpiára, de sérülés miatt komoly fájdalmakkal kezdte meg a versenyeket Marseille-ben, a párizsi olimpia vitorlásversenyeinek helyszínén. Később két futamgyőzelemmel mutatta meg, hogy továbbra is ott van a csúcson.

– Gratulálok az olimpikonoknak és a teljes stábnak, azt gondolom, sikeres olimpián vagyunk túl. Megmutattuk, ott van a helyünk vitorlázásban a világ élvonalában. Nagyot léptünk előre a céljaink felé, hangsúlyozta Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke. – A mezőny aranyérmet várt Máritól és dobogóra várta Jonit is, ami azt jelenti, hogy ennyire magas szinten van jelenleg a magyar vitorlázás innen, a Balaton partjáról. Sokan nem is tudják, milyen nehéz kijutni az olimpiára vitorlázóként. Biztos vagyok benne, hogy négy év múlva teljesül minden álmunk, fogalmazott Berecz Zsombor, aki Tokióban ezüstérmes lett, idén pedig szövetségi kapitányként vett részt a párizsi olimpián. – Büszkék vagyunk rá, hogy eredményes és egyre sikeresebb az a program, amit tíz éve indított el az MVSZ, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával azzal a céllal, hogy ott legyen a magyar vitorlázás az olimpián is az élvonalban. Párizs már a második, ahol magyar versenyző képviselte az élmezőnyt, és látva Érdi Mária, Vadnai Jonatán tudását, teljesítményét, bizonyosan éremért mennek a magyar vitorlázóválogatott tagjai a következő olimpiára, Los Angelesbe, vélekedett Holczhauser András, az MVSZ főtitkára.