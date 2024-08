Kis Ákos: – Már a teszttorna előtt volt három hiányzónk, akiket elővigyázatosságból, kisebb, úgynevezett kontaktsérülésük miatt nem szerepeltettünk, ám a keretünkben fontos láncszemnek tekinthető Sretenovic, Vasilev és Szmetán mellé most Simotics és Kljun is felkerült a maródiak listájára. Csak a napokban, a végleges orvosi diagnózisok tükrében dőlhet el, hogy kire, mikor számíthatok, csak remélni tudom, hogy minél előbb teljes csapattal dolgozhatok. Természetesen örülünk az első helynek, tetszett, hogy végig egységesek voltunk, a srácok magukért és a másikért is küzdöttek, igaz, a felkészülés hátralévő részében még dinamikusabb és fegyelmezettebb játékot várok el tőlük, hiszen nyakunkon a bajnoki nyitány, szeptember 6-án már a PLER-Budapest otthonában vendégeskedünk.