FC Ajka – Kisvárda Masters Good 3-2 (2-0)

Ajka, 1200 néző. V.: Berényi T.

Ajka: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Garai, 87.)– Kopácsi, Csizmadia (Sejben, 72.) – Kovács N. (Pantovic, 72.), Zsolnai, Borsos F. (Doncsecz, 59.) – Szarka (Bobál G., 59.). Edző: Schindler Szabolcs.

Kisvárda: Hrabina – Cipetic, Stefan, Jovicic, Körmendi (Szőr, 73.) – Matic (Bíró B., a szünetben), Babják (Ponomarenko, 67.) – Molnár G., Szpaszics (Gyurkó, 67.), Camaj (Soltész D., a szünetben)– Mesanovic. Megbízott edző: Révész Attila.

Megszerezte első hazai győzelmét az Ajka

Archív fotó: Gyarmati László

Lendületesen kezdte a találkozót a hazai alakulat, és rögtön a kapuja elé szögezte a kisvárdai csapatot. A múlt idényt még NB I-ben töltő nyírségieket meglepte az Ajka domináns játéka, és sokáig csak keresték magukat a pályán. A 14. percben Zsolnai remek indítása a jobb oldalon felfutó Tóthot találta meg, a beadást Szarka találta el furcsán, ám a labda pont így volt jó a túloldalon érkező Borsos Filipnek, akinek csak be kell passzolnia a labdát a hálóba, 1-0. A folytatásban sem vett vissza a hazai csapat, és a 26. minutumban megduplázta az előnyét, Zsolnai szöglete után Csizmadia volt eredményes fejjel, 2-0. A játék további részében is domináltak a bakonyiak és végül két gólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

A második félidő első részét meddő kisvárdai mezőnyfölény jellemezte. A félidő felénél Cipetic lövése süvített el Szabados kapuja fölött. A 68. percben aztán Csemer nagy bedobása után harmadszor is betalált az Ajka, Tar Zsolt lőtt a kapuba fordulásból, 3-0. A hajrára kiengedett a hazai alakulat, és a 89. minutumban szépítettek a vendégek. Szőr Levente lőtte kapásból a kapuba a labdát egy szöglet után, 3-1. A várdai együttes nem állt le, és a 91. percben Molnár Gábor is betalált, 3-2. A ráadás utolsó percei nagy izgalomban teltek, de újabb gól már nem született.

Schindler Szabolcs: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, gólokat szereztünk. A második félidőben átadtuk a területeket, de így is sikerült betalálnunk, és minden úgy történt ahogy azt előre elterveztük. A mérkőzés végén sajnos két gólt is kaptunk, kevésbé ültek a cserék most, és két perc kihagyás elég volt hozzá, hogy visszahozzuk a meccsbe az ellenfelet.