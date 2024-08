Az új vezetőedzővel, Mészáros Péterrel kezdte el a felkészülést a csapat a Táncsics Mihály Technikum tornacsarnokában. A programban felmérések és erőnléti edzések is helyet kaptak, délutánonként pedig a labdák is előkerültek. A bajnoki rajtig több felkészülés is vár a veszprémi csapatra.

Mészáros Péter vezetésével edzésbe állt a bakonyi együttes

Fotó: VESC

A VESC eddigi érkezői: Sólyom Emese (Gödöllői RC), Török Petra (TFSE), Bajnóczi Fruzsina (BVSC-Zugló), Rucz Réka (Közgáz SC), Kathryn Attar (Essex Rebels, angol), Heipua Tautua'a (Stella ES Calais, francia).