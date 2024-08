Miként arról már beszámoltunk, Rasovszky szerezte meg a párizsi magyar küldöttség negyedik aranyérmét, míg Betlehem a negyedik bronzát. Előbbi, az idei dohai vb-címvédő remekül kezdett, viszonylag hamar az élre állt, s a végén már nem engedte át másnak az első helyet. Valahogy úgy volt vele, menjünk, csináljuk, aztán az egész viadal során úgy helyezkedett, ahogy eltervezte, az ellenfelek nem igazán tudtak beleszólni a dolgába. A körülmények neki feküdtek a legjobban, mikor kellett, újrapozicionálta magát, mindenre volt energiája. Szinte az erőpróba elejétől diktálta a tempót, magabiztosan, mi több, szenzációsan tempózott; úgy tűnt, pompásan érzi magát a hűsítő habokban. Pedig a megnyitóünnepségnek is otthont adó Szajna vízminősége a napokban megint romlott, de a gall eseményfolyam veszprémi szempontból legfontosabb eseménye az előzetes tervekben szereplő helyszínen rajtolt el (…tehát a baktériumok szintje a megállapított határértékek alatt maradt). Ettől függetlenül a Szokolai-tanítványok előzetesen nem merészkedtek a folyóba, mert azt az egészségükre nézve kockázatosnak tartották, féltek, nehogy valamit elkapjanak. Aztán magyar aspektusból fényes eredmény született: a fejben és erőben is kifogástalan állapotban lévő Kristóf a végén úgy gondolkodott, hogy ezt a dicsőséget nem engedné át másnak – ezért az aranyért ő dolgozott a legtöbbet, és az bizony az övé lesz. Így is történt, miközben az addig az ötödik-nyolcadik helyek között „ingázó” Dávid a hajrában begyújtotta a rakétákat s csatlakozott az élmezőnyhöz. Őt is vitte előre a szíve, érződött, hogy neki is nagyszerűen sikerült a felkészülése – jók voltak a sprintjei, és a vízben – barátjához hasonlóan – mindvégig megfontolt döntéseket hozott.

Aranyérmet ért Rasovszky Kristóf rutinja a párizsi olimpia tíz kilométeres nyílt vízi úszószámában, a Balaton Úszó Klub Veszprém kiválósága mögött Betlehem Dávid a harmadik helyen csapott célba Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A verseny után Szokolai Lászlót, a veszprémiek szakvezetőjét a Szajna partján sikerült telefonvégre kapnunk. – Azt hiszem, ez edzői munkásságom legszebb napja, valamikor ezért álltam trénernek. Nehéz most megszólalnom, hiszen annyi mindent feláldoztunk azért, hogy két sportolónk is olimpiai dobogón álljon, a temérdek lemondás mellett a fiúk hetente száznál is több kilométert úsztak a gyakorlásokon. Ám megérte, ezért is lebegek most a föld felett könnyes szemmel. Kristófék a hétköznapok során nagyon komoly tempót diktáltak, egymást hajszolták bele a még jobb eredményekbe. Nem engedhettek le, mert akkor a másik nyomban eléjük került, ezért húzták egymást az edzéseken. Azt nem állítom, hogy cseppnyi kétség sem volt bennem a sikerüket illetően, ám mivel a megbeszélteket minden körben végrehajtották, optimista voltam. A Szajnát már korábban, például a triatlonversenyeknél „feltérképeztem”, majd a „pályarajzomat” megosztottam a sportolóimmal, akik így tudták, hogy az áramlás miatt miért kell szorosan a fal mellett haladni, úgy, hogy a kezük szinte érinti a növényzetet, hogy miért maradjanak a part menti hajók árnyékában, hogy a kanyarokban miként kell visszavágni, egyáltalán, hol lehet előnyt szerezni. A nők viadalán már ők is láthatták, hogy milyen apróságokra kell figyelni.