Talán mással kell(ene) kezdeni egy sportos témájú írást, ám a Szajna vize mostanság újra kétségeket ébreszt, így nem jelenthető ki biztosan, hogy az ötkarikás játékok veszprémi szempontból legfontosabb versenyére hol kerül sor. Hiába fürdött meg ugyanis nemrég – kvázi szimbolikusan – a vizében a francia főváros polgármestere, a megnyitóünnepségnek is otthont adó folyó esetében több triatlonos edzést töröltek, a férfiak viadalát pedig egy nappal el is halasztották. Később többen rosszul lettek, volt, akit kórházba is szállítottak, mert a házigazdák hiába költöttek előzetesen másfél milliárd eurót a folyó vizének tisztítására (abba ugyanis a közelmúlt esőzései jelentős mennyiségű szennyező anyagot mostak), hogy ott száz év után megint lehessen úszni és monstre seregszemléket tartani, egy baktérium szintje továbbra is a megengedettnél magasabb. Magyarán a környezetvédelmi óvintézkedések eddig nem hozták a kívánt paramétereket.

Rasovszky Kristófék nem a Szajnában edzenek

Fotó: MTI/Koncz Márton

– Mi eztán is úgy készülünk, hogy a Szajnában lesz az erőpróba, de a vizében nem gyakorlunk, mivel azt a srácok egészségére nézve azért kockázatosnak tartjuk. Most nem tudjuk, hogy a határértékhez képest mit mutatnak a vizsgálatok, így az is lehet, hogy a versenyünket az utolsó pillanatban teszik át a kajak-kenu pályára – árulta el Szokolai László, a veszprémi műhely helyszínen tartózkodó vezetőedzője. Ennek a magyar küldöttséghez csak hétvégén csatlakozott Rasovszky nem igazán örülne, ő abban bízik, hogy a Szajnán lesz a megmérettetésük, mint ahogy abban is hisz, hogy nem lesz halasztásuk. Természetesen egészségre káros vízbe ő sem szívesen ugrana, vagyis reménykedik, hogy a szennyezettség a határérték alá süllyed. A vb-címvédő a párizsi olimpián 1500 méteres gyorsúszásban már egy bravúros negyedik helyet szerzett klubtársával addig is egy uszodában gyakorol. Az érthetően remek hangulatban lévő Betlehem a hétfői tréningen könnyítést kapott, ám kedden már volt két hat kilométeres edzésük, míg szerdán egy. Csütörtökön szintén vezényel nekik egyet Szokolai mester, aztán jön, aminek jönnie kell.