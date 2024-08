FC Ajka – Szeged Csanád Grosics Akadémia 0-0

Ajka, 801 néző. V.: Móri T.

Ajka: Szabados – Frák (Kopácsi, 75.), Tar, Kenderes, Csemer – Csizmadia Z. (Sejben, 67.), Tóth G. – Kovács N. (Pantovics, 67.), Borsos (Doncsecz, 67.), Zsolnai – Szarka Á. Edző: Schindler Szabolcs

Szeged: Molnár-Farkas – Gera N., Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B. – Márkvárt, Haris, Varga B. – Papp Á. (Kurdics, 74.), Borvető (Novák Cs., 77.), Mohos (Takács-Földes, 74.). Edző: Michael Boris.

Nem tudtak betalálni Csemerék hazai pályán

Fotó: Gyarmati László

Nem estek egymásnak a felek a mérkőzés elején. Az első komolyabb lehetőségre 20 percet kellett várni, Gera jobb oldali bedobását követően Borvető vette át a labdát, majd Varga Balázs elé passzolta, aki 18 méterről a bal alsó sarkot vette célba. Bár könnyű zsákmánynak tűnt, Szabados nem fogta meg a labdát, hanem szögletre ütötte. Öt perccel később ismét Varga került helyzetbe, de ezúttal is hárítani tudott az ajkai kapus. A félidő hátralévő részében nem forogtak veszélyben a kapuk.

Fordulás után lelkesebben álltak bele a játékba a bakonyiak. Zsolnai állt közel a gólszerzéshez a 48. minutumban, azonban Molnár-Farkas nagy bravúrral hárított. Az 59. percben Csemer tört be a szegedi tizenhatoson belülre, majd ígéretes helyzetben nem találta el a kaput. A 73. percben a frissen beállt Doncsecz ívelte be jól a labdát Szarka számára akinek a fejese a kapufán csattant. A hajrában gyűrték egymást becsülettel a felek, de nem jutottak dűlőre, így pontosztozkodás lett a vége.

Michael Boris: – Az Ajka nagyon mélyen védekezett, erre kellett megoldást találnunk. Sajnos az utolsó passzokban rontottunk, de így is voltak helyzeteink. Két-három nagy gólszerzési lehetőségünk volt, ezekkel nem tudtunk élni, pedig ezt gyakoroltuk egész héten. Próbálunk a hibáinkon változtatni, előbb utóbb megjön az eredménye.

Schindler Szabolcs: – Két vereség után nem könnyű játszani. Jó csapat volt most az ellenfél. Tudtuk, hogy nyomni fognak, és sokat birtokolták a labdát az első félidőben. A fordulás után váltottunk, voltak helyzeteink, és a kapufát is eltaláltuk, akár meg is nyerhettük volna a találkozót.