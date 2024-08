Bár még szűk egy hét van hátra a nyári olimpiából, a párizsi ötkarikás játékok több szempontból már most is emlékezetes marad. A világ legjobb sportolóinak versengésén rendre feltűnnek olyan résztvevők, akik nem csak sportteljesítményükkel alkotnak maradandót. Számomra az egyik legelképesztőbb történetet egy ausztrál gyeplabdázó, Matt Dawson szolgáltatta. Az olimpikon jobb kezének gyűrűsujja két héttel az olimpia kezdete előtt eltört egy edzésen, miután eltalálta egy gyeplabdaütő. Azért, hogy semmiképp se maradjon le a játékokról, nem maradt más választása, mint amputáltatni az ujja végét. Ebből is látszik, hogy milyen lemondásokkal és áldozatokkal jár, ha valaki a legmagasabb szinten akar sportolni. Az ausztrál csapat egyébként továbbjutott csoportjából, és esélyes az éremre.