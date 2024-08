Tíz, húsz, de száz év múltán is tudják majd hazánkban, hogy a 2024-es párizsi olimpián a magyar férfi párbajtőrcsapat állhatott fel a dobogó legfelső fokára, s számukra, illetve nekik köszönhetően hangzott el himnuszunk. A tudás, az összpontosítás, az akarat diadala volt mindez, amelyben oroszlánrészt vállalt a tapolcai Siklósi Gergely. A most már olimpiai aranyérmes fiatalemberre minden bizonnyal elégedetten néz le egykori edzője, a hét éve elhunyt Szalay Gyöngyi, hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó odafentről. Ő sejtette, talán tudta is, hogy Gergő egyszer majd felér a párbajtőrözők Mount Everestjére. Az út nem volt könnyű, a tehetség mellé kellett a szorgalom, a rengeteg munka, amivel Gergő örökre beírta magát a sporttörténelembe.