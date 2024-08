A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában a Ferencváros 2:0 arányú vereséget szenvedett a dán FC Midtjylland otthonában, a párharc első mérkőzésén, így jövő kedden nehéz visszavágó vár a zöld-fehérekre. Ám önmagában nem az eredmény és nem is a vereség vagy a látott játék zavart legjobban ezen a meccsen, hanem a Fradi összeállítása. Tisztában vagyok vele, hogy sokan nem szeretik a focit, és akik szeretik, azok közül szintén sokan nem kedvelik a Fradit. Az is világos, hogy a profivilágban minden együttes azt szerződtet, akit akar, akit meg tud fizetni. Ráadásul semmilyen jogszabály nincs arra vonatkozóan, hogy egy adott gárda milyen nemzetiségű játékosokkal álljon ki. Mindezt értve is nagyon zavart, hogy a patinás magyar együttesben a kapust leszámítva egyetlen magyar játékost sem láttam.