Két fiatallal erősített a veszprémi együttes

Meszlényi Lilla és Sléder Kitti is a VESC NB I-es röplabda csapatát fogja erősíteni a 2024/2025-ös idényben. A 18 esztendős Meszlényi Lilla Dabroncon kezdett el röplabdázni, majd Balatonfüredre igazolt a Szent Benedek Röplabda Akadémiához, ahol együtt dolgozhatott a VESC nyáron kinevezett vezetőedzőjével, Mészáros Péterrel is. A Balaton-partiakkal pedig a felnőtt NB II-es bajnokságban is pályára léphetett.

– Eddig főként az utánpótlásban játszottam, és úgy gondoltam itt az ideje, hogy szintet lépjek. Veszprém a hétköznapokban is szerves része az életemnek, az előző szezonban követtem az NB I-es csapat munkáját. Nagyon szimpatikus és színvonalas játékot láttam, így nem volt kérdés, hogy ezt a klubot választom. Nagyon élvezem az edzéseket, az edzők felkészültek és a csapatot nézve jó közösség fog kialakulni. Leginkább feladó átló poszton mozgok, de négyesütőként is helyt tudok állni – nyilatkozta a klub honlapján Meszlényi Lilla. A szintén 18 éves Sléder Kittinek a Szolnok volt az első csapata, majd az elmúlt években a Jászberény csapatában játszott. Sléder Kitti Jászberényből érkezett Veszprémbe

Fotó: VESC – Egy nagyon szimpatikus egyesülethez igazoltam, ahol rengeteget tudok majd fejlődni. Mindig is nagyon tetszett a VESC játéka, és szerettem volna ismét az NB I-ben játszani. Nagyon tetszik Veszprém, úgy érzem, hogy jó hatással volt rám a környezetváltás. A csapattársak nagyon aranyosak és befogadóak, az edzők, valamint a stáb tagjai pedig mindent megtesznek azért, hogy a legjobb módon készüljünk fel az idényre – mondta a fiatal érkező, Sléder Kitti. A bakonyi csapat augusztus közepén kezdte meg a felkészülést, és várhatóan szeptember végén kezdődik a bajnokság.

