Miksa élete legnagyobb kalandjára vállalkozott, amikor a magyar válogatott tagjaként elutazott Zadarba, ahol az Európa-bajnokságon, másnap pedig a világkupán vett részt. Óriási élmény volt ez számára, bár már van versenyrutinja. Nagy reményekkel várta a nogi Európa-bajnokságot. Erős volt a nogi mezőny, hiszen Miksa kategóriájában két világbajnok is ott volt az éremesélyesek között. A nap kemény küzdelmeket hozott, és Misu a két említett klasszissal szemben maradt csak alul, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Apróbb sérülést is szenvedett, amit sikerült kezelni Solymosi Antal segítségével, így nem volt akadály előtte másnap. A világkupa gi küzdelmei sok izgalmat hoztak. A népes mezőnyben rajta kívül moldáv, ukrán, horvát, egyesült arab emírségekbeli, lengyel versenyzők léptek tatamira a súlycsoportjában. A sorsolás kedvezően alakult, Miksa rögtön az elődöntőbe került, ahol első mérkőzését egy hajszállal elvesztette, majd egy szép kopogtatásos győzelmet aratott horvát ellenfelével szemben. A bronzmérkőzést egy arab fiúval vívta, ahol végig ő dominált, de az utolsó pillanatokban ellenfele két pontot szerezve behúzta a mérkőzést. Talán soha ennyit nem tanult versenyeken, mint ezen a két napon. Mindez köszönhető Száz Richárdnak is, aki ellátta jó tanácsokkal, edzőként instruált a szőnyeg széléről, mindvégig Miksa mellett állt. Köszönettel tartoznak Spalovszky Csaba szövetségi kapitánynak, aki biztos háttér volt mindvégig, biztatta Miksát, aki így teljes értékű csapattagnak érezhette magát élete első világversenyén. A világ- és Európa-bajnokokból álló magyar válogatott tagjai és az őket kísérő szüleik, Szekres Ákos mester és sportolói segítették, szurkoltak neki és izgultak vele. Olyan nagyszerű sportemberekkel szerepelt egy csapatban, akik nemcsak sporttársai, de barátai is lettek. Felemelő volt megtapasztalni a fair play szellemében zajló küzdelmeket, a sok náció korrekt hozzáállását a versenyhez, a profi szervezést. A sportoló hálás Németh Lajos és Páhi Ádám edzőknek a felkészítésért, tanításért, odafigyelésért, valamint a Tapolca BJJ minden harcosának, akik edzőpartnerei és jóbarátai. Solymosi Antal sportterapeuta Miksával önzetlenül foglalkozott heteken át, hogy a mostani versenyre a legjobb állapotban érkezhessen.