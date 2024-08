Az esemény idén is remek hangulatban telt, többek között annak is köszönhetően, hogy a bringások gyönyörű tájakon tekertek és több frissítőállomás is színesítette programjukat. A célba érkezést követően – a sikeres teljesítők szép érmet kaptak – tombolasorsolást tartottak, amelyen értékes nyeremények találtak gazdára.