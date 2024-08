Kiss Szilárd elárulta: a klubban már akkor is profi szemlélet uralkodott, mindenki egyet akart, a város kézilabdalázban égett. Később kitért a Kádár utcai, a Felszabadulás úti és a Március 15. utcai létesítményükre, ahol fellépéseikre rendre hosszú sorokban kígyózott a tömeg. Ebben az időben rakták le a helyi utánpótlás-nevelés alapjait is, ezzel befolyásolva a veszprémi kézilabdaélet későbbi alakulását. Közben a MÜM-ben testnevelést tanított Kiss Szilárd dolgozott Kaló Sándor, Joósz Attila és Vass Sándor vezetőedző mellett, velük összesen hét bajnoki címet szereztek, de közben Kuvaitban is járt, ahol egy különleges világ várta. Noha a neve összeforrt vármegyeszékhelyünk kézilabdájával, az ezredforduló táján elvállalta a BL-címvédő Dunaferr SE hölgykoszorújának irányítását: először csak négy hónapra írt alá hozzájuk, aztán hat év lett a feladatból. Férfias kézilabdával szolgáltak, rengeteget dolgoztak, a sportolónők hittek az elvégzett munkában. Ekkor az 1997-es férfivébén negyedik helyen zárt válogatottunkat segítő Kiss Szilárd már a Balaton-parton lakott, onnan ingázott Dunaújvárosba, aminek ára is volt, mert az út mentén posztoló egyenruhások többször is megbüntették, volt úgy, hogy egy nap kétszer is. A 2004-es hazai rendezésű Eb-n bronzérmes női válogatott szövetségi kapitánya később Siófokra került, többek között szakmai igazgató lett, s róla nevezték el az ottani sportcsarnokot is. Megjegyezte: először azt hitte, bolondoznak vele a helyi elöljárók, mikor felvetették, hogy ő legyen a névadó, aztán mikor elindult az építkezés, az hirtelen megállt, s egy ideig nem is történt semmi. Akkor egy hölgy megállította őt a beruházásnál, megkérdezte: tényleg ő Kiss Szilárd, amire igenlő választ kapott, majd azt firtatta, hogy talán azért nem dolgoznak a mesteremberek, mert neki mint névadónak elfogyott a pénze?