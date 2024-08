A napközbeni jócskán 30 fok feletti hőmérsékletben is gördülékenyen zajlott a program, az FC Ajka profi csapata most is nagyot alkotott. A 20 perces mérkőzések 10 órától 12 óra 25 percig tartottak, majd az ebédszünet után kezdődtek a helyosztók.

Az A csoportban az FC Ajka, Weiz, ETO FC Győr, Nagykanizsai UFC, a B csoportban az Illés Akadémia, a VFC USE, a Csornai SE valamint a Gyirmót FC Győr lett beosztva.

A négy napos hosszú hétvége első napján sok focit szerető ajkai is kilátogatott a pályára, élvezte a vidám gyermekzsivalyt, a kiváló hangulatú játékot.

Az FC Ajka utánpótlás szakága nevében Jákli Péter, az FC Ajka utánpótlás szakmai vezetője köszöntötte a sportolókat, akik szépen helytálltak a nap folyamán. Az eredményhirdetéskor minden csapat eredménytől függetlenül oklevelet és serleget kaptak, a dobogós helyezettek érmet is, azon kívül díjazták a legjobb játékosokat, kapusokat is.

A díjakat Geri Gyula, az FC Ajka NB-ll labdarúgó csapatának és utánpótlás csapatának elnöke, Csizmadia Zoltán, az FC Ajka NB-II-es csapatkapitánya, valamint Jákli Péter, a torna főszervezője adta át.

Az U11 korcsoport bajnoka az Illés Akadémia lett, második a Nagykanizsa UFC, harmadik az ETO FC Győr, a további sorrend VFC USE, Gyirmót FC, Csornai SE, Weiz, FC Ajka, amelynek legjobb játékosaként Klein András kapott elismerést.

Az U13 korcsoportig bajnoka az ETO FC Győr, másodikként végzett az Illés Akadémia, harmadik lett a VFC USE, negyedik Weiz, ötödik Gyirmót FC, további sorrend Újpest, Nagykanizsa, FC Ajka, amelynek legjobb játékosává Punk Dánielt választották.

A résztvevők dícsérték a kiváló körülményeket, a pályát és a szervezést.