A tópartiak ezúttal az osztrák bajnokság egyik élcsapata, a Förthof UHK Krems otthonában győztek (26-28). Miután az összecsapás jelentős része a vendégek elképzelései szerint alakult, Kis Ákos vezetőedző minden tanítványának kellő játékidőt biztosíthatott, a nagyszünet után különböző taktikai elemeket is gyakoroltak, így a hét a hat elleni játékot és a nyitott védekezést is.

– Természetesen még akadtak hibák a produkciónkban, de ezen nem szabad meglepődni, az edzőmeccsek többek között arra is jók, hogy azokat megpróbáljuk kijavítani, egyúttal tökéletesítsük a kézilabdánkat. A mostani eredmények ráadásul nem számítanak sehová. Ezeken a felkészülési találkozókon főként azt szeretnénk elérni, hogy a bajnoki rajtig minél kevesebb pontatlanság jellemezze az előadásunkat, az egyik elérendő cél az, hogy stabil védekezésből lerohanásokat tudjunk kialakítani. Még csak három hete dolgozunk együtt, de azt látom, hogy jó az irány, a srácok hozzáállásában nem találni kivetnivalót: mennek, hajtanak, a keretbe jól beilleszkedett újak pedig felettébb bizonyítani akarnak. Azon vagyunk, hogy egy tartalmas erőgyűjtés keretében egy ütőképes közösséget, egy versenyképes együttest építsünk ki a pontvadászat kezdetére. A PLER-Budapest ellen nagyot léptünk előre védekezésben, az a derbi megmutatta, hogy beálló pozícióban sokat erősödtünk, s akkor azokat az összeállításokat is megtaláltuk hátul, amelyek hatékonyan képesek működni. Mert a legfontosabb továbbra is az, hogy védekezésben hatékonyak legyünk. Ezzel együtt megyünk előre, mivel még csak az út elején járunk. A szlovén válogatott Tadej Klun már velünk gyakorol, a vele ellentétben a párizsi olimpiára kijutott Bóka Bendegúz viszont csak a jövő héten csatlakozhat hozzánk – mondta a fürediek szakvezetője.