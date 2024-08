Élményeiről Petra beszélt lapunknak. Az ajkai lány kedvenc sportja a kerékpározás. Vallja, hogy idő és évszak függvényében igyekszik legalább napi egyszer tekerni. Nyáron napi kétszer kerékpározik 40-80 kilométeres távot. A koronavírus-járvány előtt konditerembe járt naponta, és szívesen túrázik a természetben. Petra 2021 augusztusa óta vesz részt az Ötpróbában. Sok minden motiválta, de legfőképpen az, hogy édesapja, aki testnevelő tanárként és edzőként is dolgozott 40 évig, már a 80-as években teljesítette az akkori mozgalom kihívásait. –1988-ban a szöuli olimpiára az egyik tanítványát kisorsolták és nagyon sokszor említette, milyen szerencsés volt, hogy elmehetett az olimpiára az egyik nyertesként. Gondoltam, én is belevágok az ötpróbába, és bíztam benne, hogy engem is kisorsolnak majd egyszer. És így is lett! – mondta Petra, aki bár sosem sportolt versenyszerűen, de életében mindig jelen volt a sport. Annak szeretetét a szüleinek köszönheti elsősorban. Nemcsak édesapja életét határozta meg a sport, hanem édesanyjáét is, aki tanító, és testnevelés műveltségterülettel, valamint segédedzői képesítésekkel szintén rendelkezik. Mivel szellemi munkát végez, így kikapcsolódásként fontos számára a mozgás. Motiválja a távok teljesítése és az egészséges életmód.

A sportoló első diplomáját német nyelv és irodalom szakos bölcsészként, valamint tanár szakon szerezte. Több évig tanított német nyelvet egy általános és középiskolában. Fejlesztőpedagógusi szakvizsgát szerzett és egy pedagógiai szakszolgálatnál helyezkedett el, mint fejlesztőpedagógus. Levelező tagozaton turizmus-vendéglátás szakon, idegenforgalmi közgazdász végzettséget szerzett. 2018-ban diplomás gyógypedagógus lett tanulásban akadályozott szakirányon. 2023 őszén pék-cukrász szakmunkás bizonyítványt szerzett. Jelenleg gyógypedagógusként dolgozik lakóhelyén a pedagógiai szakszolgálatnál. Szabadidejében gobelinképeket varr, péksüteményeket, tortákat, süteményeket készít, továbbá nyelvvizsgára és érettségire készít fel általános és középiskolás diákokat. Szívesen tölti szabadideje egy részét öccse öt gyermekével, akikkel különböző programokat szerveznek, és sok közös élményt élnek át.