Természetesen Rasovszky Kristóffal kell kezdeni a sort: a Balaton Úszó Klub kiválósága teljessé tette elképesztő éremkollekcióját Párizsban, hiszen a világ-, és Európa-bajnoki aranyak mellé az idei olimpián is megszerezte a legfényesebb medált. Rasovszky 10 kilométeres úszásban nem talált legyőzőre, méghozzá úgy, hogy szinte végig vezette a Szajnán rendezett megmérettetést. Célba érkezését követően néhány másodperccel jött az újabb veszprémi siker, hiszen klubtársa, Betlehem Dávid harmadikként ért be, így ketten is képviselték a Balaton Úszó Klubot az olimpiai dobogón.

Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf az Eiffel-toronynál

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Nem szabad természetesen elfelejteni Betlehem Dávid 1500 méteres gyorsúszását sem, a 20 éves sportoló fantasztikus teljesítménnyel, országos csúccsal (14:40.91) negyedik lett ezen a távon.

A veszprémi úszóegyesület három versenyzővel képviseltette magát Párizsban, a szintén nagyon tehetséges Sárkány Zalán medencében ugrott vízbe. Sárkány három gyorsúszó számban is érdekelt volt: 400 és 800 méteren (egyaránt egyéni csúccsal) 14. lett, 1500 méteren pedig tizenegyedikként végzett, szintén új egyéni rekordot felállítva.

Rasovszky, Betlehem és Sárkány Szokolai László edző irányításával készültek fel az olimpiára.

Ligetvári Patrik minden meccsen szerepet kapott a magyar férfi kézilabda-válogatottban

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A Veszprém HC védekezőspecialistája, Ligetvári Patrik minden meccsen szerepet kapott a magyar férfi kézilabda-válogatottban az idei ötkarikás játékokon. Sajnos a bravúr nem jött össze, a mieink búcsúztak a csoportkört követően. A végső győztes Dániával is partiban voltunk, de végül csak Argentínát tudtuk legyőzni.

Siklósi Gergely a dobogó legfelső fokára állhatott Párizsban

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Kitekintve a vármegyére, óriási büszkeség, hogy a Tapolcáról indult párbajtőröző, Siklósi Gergely csapatban a dobogó legfelső fokára állhatott Párizsban.

Vadnai Jonatán vitorlázó is fantasztikus teljesítményt nyújtott

Fotó: Olivier Hoslet/MTI/EPA

Vadnai Jonatán vitorlázó (Balatonfüredi Yacht Klub) fantasztikus teljesítménnyel negyedik lett ILCA 7-es kategóriában.

Ligetvári mellett Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE) képviselte vármegyénket a kézilabdatornán.

Molnár Attila 400 méteren állt rajthoz

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A balatonfüredi származású futó, Molnár Attila 400 méteren állt rajthoz, ahol nagyot küzdött, de nem sikerült elődöntőbe jutnia.