Az iskolák motivációja természetesen több formában is be van építve a rendszerbe, egyrészt úgy, hogy minden megvalósított mozgásösztönző programért pontok járnak, amelyeket a tanév végén az iskolák „levásárolhatnak” az Aktív Iskola webshopjában. Ennek eredményeképpen a most záródott tanév végén több mint 53 millió forint értékű sporteszköz, műszaki cikk, osztály- és tantestületi kirándulások, szakmai előadások, továbbképzések, csapatépítők, mozgásösztönző padló- és falmatrica csomagok is gazdára találtak a webshopban. A motiváció másik formája a minősítés, ugyanis az iskolák a megvalósított programok alapján kapnak először klubszintű, majd bronz, ezüst és arany minősítéseket. Örömmel láttuk, hogy az első tanév végén a 304-ből 245-en elérték a klubszintet, 16-an a bronz, 7-en az ezüst és 3 iskola az arany szintet is.

Az Aktív Iskola program szeptembertől további 100 iskolával bővül, vagyis 400 iskolában 130 ezer gyermek bevonásával folytatódik.