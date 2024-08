A házigazdák – akik újra a kosárlabda népszerűsítését tűzték a zászlajukra – az előző évekhez hasonlóan a Kossuth Lajos utca felső részén alakítottak ki pályákat, a nevezett hatvanhat csapat pedig több korcsoportban mérhette össze a tudását. A vetélkedéstől végül egy közösség lépett vissza, a többiek hazánk különböző részeiből érkeztek – voltak Debrecenből is –, a legnépesebb az open kategória volt, tizennyolc gárdával. A kilenc fordulóból álló országos bajnokság mifelénk lebonyolított köre a hetedik volt a sorban (…már csak a Hősök téri csúcsesemény van hátra), s mint arra számítani lehetett, délelőttre benépesültek a küzdőterek, a királynék városának szívében hamisítatlan streetball hangulat uralkodott. Az érdeklődők látványos és színvonalas mérkőzéseket láthattak – miközben a három-három fős együttesek egy palánkra támadtak. Az időjárás ezúttal nem fogadta kegyeibe a népszerű játék szabadtéri változatát, a délelőtti nagy meleg közepette kétszer is megnyíltak az égi csatornák, így a rendezvényt előbb hosszabb, majd rövidebb esőszünet szakította félbe. Ám a frissítő záporok után a játékosok és a szakággal ismerkedő nézők is jól szórakozhattak. A rendezvény remek kikapcsolódással szolgált, hiszen az összecsapások között kiírtak ügyességi feladatokat és bemutatókat, illetve dobó- és zsákolóversenyt is: utóbbi számban Papp Dániel, vagy ahogy streetball berkekben ismerik, Szöcske attrakciói nagy sikert arattak.