Attila intézőként segítette a felnőtt- és utánpótlás-mérkőzéseket, leginkább jegyzőkönyvet vezetett, de ha kellett, edzőmérkőzéseken is bíráskodott. Idegenbe is gyakran elutazott a csapatokkal, nagyon szerette a kézilabdát, mellette Ajka város tekebajnokságának is aktív résztvevője volt. 2016 szeptemberében edzőmeccsre várták a fiúk a sportcsarnokba, de nem érkezett meg, ugyanis a tekepályán verseny közben rosszul lett, és a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.

Az elmúlt két évben a csarnok felújítása miatt nem tudta a klub megrendezni a tornát, de most ismét folytatja a hagyományt. Attila özvegye, Erika is részt vesz az eseményen, ahol díjazza az elmúlt szezon legjobb utánpótlás-játékosait.

A VI. Szilaj Varga Attila-emléktornát augusztus 31-én rendezik meg a Városi Sportcentrumban, Ajkán. Az ajkai csapat mellett részt vesz az úrkúti, szombathelyi, pápai és celldömölki is. Az eseményre a belépés díjtalan.