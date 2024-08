A fiatal szlovák ütőjátékos a VK Královo Pole Brno csapatától jött, ahol az elmúlt három szezont töltötte. Már igen fiatalon sikeres játékos lett, 17 éves korától a profik között játszik az Extraligában. Volt szlovák bajnok és kupagyőztes, valamint a legjobb pontszerző is. Fiatal kora ellenére nemzetközi tapasztalattal is bír, hiszen játszott a Bajnokok Ligájában és a CEV Kupában is. Bízunk benne, hogy Simona dinamikus, ambiciózus egyénisége és korán elért sikerei jó például szolgálnak majd akadémistáink számára is – áll a Balaton-partiak közleményében.

Komoly erősítést jelent Simona Jelínková a fürediek számára

Fotó: Facebook/Szent Benedek RA

– Tudtam, hogy fiatal csapathoz érkezem és egyből arra gondoltam, hogy akkor biztosan egymást keressük! Turistaként jártam már Budapesten, de Balatonfüreden most vagyok először. Lenyűgöz ez a gyönyörű város, a természet, az építészet, a Balaton pedig egyszerűen csodálatos! Biztosan jól fogom itt érezni magam! – nyilatkozta a klub honlapján Simona Jelínková.