A bakonyiak az NB I/B Zöld csoportban legutóbb negyedikek lettek, és noha az elöljáróik már tavasszal prognosztizálták, hogy komoly változások várhatók feléjük, arra kevesen gondoltak, hogy az akkori közösségből csak Geddes-mester és a már kosárlabda-magyarnak számító szerb bedobó, a 20 éves Vukasin Krkljes képviseli az állandóságot. És ez szó szerint értendő, hiszen a VKK-nál új a másod- és az erőnléti edző, a technikai vezető (Mónus Pétert Kindler Krisztián váltotta), de még a gyúrójuktól, Fertig Miklóstól is elbúcsúztak, ráadásul immá-ron van sportigazgatójuk is.

Lássuk először a kilenc távozót!

Szabó Péter már a legutóbbi pontvadászat zárásakor kinyilvánította visszavonulását, a hajdani karmester az első csapat erőnlétéért lesz felelős, de mellette a VUKÉ-nál is dolgozik majd trénerként, illetve szakmai vezetőként. Szeifert Zalán szintén pontot tett játékos-karrierje végére. A saját nevelésű spíler kilenc szezonon át erősítette a veszprémieket, ezentúl Geddes mellett lesz másod-edző, és a helyi utánpótláskörnél is „felbukkan” majd felkészítőként. Szabóékhoz hasonlóan Birkás András is befejezte a pályafutását, ő mostantól csak a VUKE-beli edzői munkájára fókuszál. Elment a klubtól Madár And-rás is, aki hat idényen keresztül erősítette a mieinket. A bedobó-hátvéd már az Óbudai Kaszások szerelését húzza magára. Todor Prodanovic és Varga Gergő a Piros csoportos Salgótarjáni KSE-hez, Takács Erik pedig az egri Esterházy SC-hez írt alá. Egyelőre nem dőlt el, hogy Marlon Moore és Miljan Popadic története hol folytatódik, az ellenben biztos, hogy nem a királynék városában.

A VKK a pótlásukra nyolc sportolót igazolt

A 20 éves Kocsis Attila (egyes-kettes poszt) az ugyancsak harmad-osztályú Nagykőrösi Sólymok KE-től, a 24 éves hátvéd, Geiger Bálint a Piros csoportos Hübner Nyíregyháza BS-től, a korábbi utánpótlás válogatott irányító, a 19 éves Tóth Dániel a ligabeli rivális SMAFC 1860 Soproni Egyetemtől, a 20 éves Sáfrán Botond a paksi Atomerőmű SE-től, a 24 éves, hárompontos specialista Polster Attila a Sopron KC-tól, a 21 éves Kiss Dominik (mindhárom hármas-négyes poszt) pedig a szintén élvonalbeli NHSZ-Szolnoki Olajbányásztól érkezik. A 24 éves nigériai-magyar Kelechi Viktor lesz a veszprémiek új cente-re, a 215 centis – védekezésben és támadásban is nagy erősítést jelentő – játékos tavasszal a Zöld csoportos Ti-szaújvárosi Termálfürdő Phoenix KC-ban iparkodott. Az amerikai Michael Dupree legutóbb az ausztrál Willet-ton Tigersben tündökölt, a 28 éves sportoló állítólag az első három poszt bármelyikén feltalálja magát. A VUKÉ-ból három 17 éves tehetség, Scheff Milán, Valkó Gergő és az ukrán Hrab Maksym csatlakozott a felnőttekhez.