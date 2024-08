Frissítés!

A csütörtök esti program folytatásában az úszók Molnár Mátyással ültek le beszélgetni a színpadon.

Hamar kiderült, hogy mind a hárman kicsit másképp dolgozták, dolgozzák fel az olimpiai szereplést.

Sárkány Zalán elárulta, hogy az elmúlt napokban őt csak ott lehetett látni, ahol buli volt. A hozzá hasonlóan 20 éves Betlehem Dávid is partizott volna, ám hozott haza egy fertőzést a Szajnából, amely miatt rövid időre még kórházba is került. „Ezt mindenki megkapta, aki nincs 90 kiló” – jegyezte meg viccesen. Rasovszky Kristóf, aki 27 évesen már nyugodtabb életet él, elmondta, hogy ő otthon, feleségével és kutyáival töltötte az elmúlt napokat.

Mind a hárman kiemelték, hogy mennyire fantasztikus az olimpia hangulata, amelynek különlegessége mindenkit megfog. - Nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan vagytok most itt és az is, hogy ilyen sokan szurkoltatok nekünk – szólt a közönséghez Kristóf. Dávid megjegyezte: mindenki magáénak érzi kicsit az eredményt, ennek ő nagyon örül, ez így van jól.

− Én már a tokiói ezüstéremmel is elégedett voltam – válaszolta Kristóf arra a kérdésre, hogy milyen érzés olimpiai bajnoknak lenni. - Természetesen boldog vagyok, hogy meglett az arany is. Kaptam üzenetet Kiss Balázstól (Atlanta kalapácsvető aranyérmese, Veszprém első és már nem egyetlen ötkarikás bajnoka – a szerk.) is, nagyon jó, nagy dolog az ő társaságába kerülni. De milyen érzés olimpia bajnoknak lenni? Egyelőre úgy érzem, nem változott semmi, ezt még ízlelgetnem kell.