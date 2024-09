Kazincbarcikai Vegyész Teke SE - Péti MTE 8-0 (3376-3244)

Nagy pofonba szaladt bele Kazincbarcikán a Pét. A hazaiak egységes játékkal 132 fával többet ütöttek és 8-0 arányú győzelmet arattak, a pétieknél senki sem tudta elérni még az 560 fát sem, így nem meglepő a barcikaiak sima sikere.

Eredmények: Csinyi 567, Ivanyik 552, Csanádi 510, Váradi 590, Orosz (Szabó) 580, Ander 577 ill. Kiss 534, Kun 530, Major 524, Vikor 552, Bíró 545, Szokoli 559.

Herend VTK - Sárvári Kinizsi SE 8-0 (3434 – 3301)

A pétiekhez hasonlóan a Herend is egy 8-0-s mérkőzést tudhat maga mögött, igaz, más előjellel, ugyanis a 605 fáig jutó Buzás Bálint vezetésével a herendiek lenullázták a Sárvárt, így a porcelánvárosiak 100 százalékos teljesítménnyel vezetik a csoportot.

Eredmények: Kis Á. 584, Buzás 605, Panyi (Kerner) 545, Senek 569, Hegyi 565, Kis D. 566 ill. Banai 573, Gombos 561, Tóth 504, Hammer 566, Farkas 545, Boucsek 552.

Ajka Kristály SE - Csákánydoroszlói TE 6-2 (3258 – 3191)

A játéknapot követően az Ajka is megőrizte veretlenségét, miután 6-2-re győzte le a Csákánydoroszlót. Kiemelkedő fákat ugyan egyik alakulat sem produkált, ám a begyűjtött négy szettpont és a 67 összfás különbség elég volt a magabiztos ajkai győzelemhez.

Eredmények: Fodor 538, Tóth Z. 534, Tóth L. 531, Lendvai 511, Magyar 594, Papp 550 ill. Sütő 535, Meixner 549, Danyi 525, Márton 530, Horváth 508, Schvarz 544.

Fotó: Haraszti Gábor

Pápai Vasas TK I. - TOPIDO Nagymizdó SE 1-7 (3339 – 3419)

Egyelőre úgy tűnik, a Vasasnak idegenben jobban megy, mint otthon, hiszen a pápaiak második hazai meccsüket is elveszítették, ezúttal a Nagymizdó vitte el a két pontot, mely 80 fával többet ütött, és a szett- és csapatpontok tekintetében is eredményesebb volt, így továbbra is veretlenül áll a második helyen.

Eredmények: Hegedüs 549, Nagy L. 567, Nagy M. 543, Szabó 542, Bódai 600, Vörös 538 ill. Bagi 564, Polgár 542, Bagi 576, Gergó 563, Nagy 618, Rejtli 556.

BKV Előre SC - Pápai Vasas TK 6-2 (3075 – 2946)

A női szuperligában Budapesten játszotta története első női mérkőzését a Pápai Vasas TK. A pápai hölgyek bemutatkozása nem sikerült a legjobban, hiszen a BKV Előre 129 fás különbségű győzelmet aratott, a Vasas a Rieger testvéreknek köszönhetően két csapatpontot tudott gyűjteni.