– Szükségem volt a váltásra, az új impulzusokra. Márciusban már voltam az új állomáshelyemen, találkoztam a csapattal, de jártam az iskolánkban és a szálláshelyünkön is. Bár láttak rólam korábbi felvételeket, volt néhány közös edzésünk, majd mindenki azt szerette volna, hogy csatlakozzak hozzájuk. Én is ezen az állásponton voltam, tetszett, amit kint láttam, de bevallom, nehezen hoztam meg a döntést, mert volt bennem némi félsz: ez mégis csak nagy váltás az életemben. Hiányozni fog a családom és a barátaim is. Végül igent mondtam, egy évre írtam alá, mivel nyitott vagyok az újra. Most az elutazás előtt is izgatott vagyok, pedig a dánok a kint tartózkodásom alatt többször is jelezték: náluk az a legfontosabb, hogy élvezzem, amit csinálok. Először az U19-es csapattal dolgozom majd, Aabenraaban lakom majd egy akadémián, de ha jól teljesítek, az élvonalbeli műhelyükben is helyet követelhetek magamnak. Sokat kell még dolgoznom, hogy magasabb szinten is megálljam a helyem, hogy ott is számítsanak rám, de most a mára koncentrálok, próbálok napról-napra fejlődni. Szeretnék minél többet játszani és a csapataimnak hasznos és stabil tagja lenni – jegyezte meg a karrierje során 282 mérkőzésen 1092 gólt jegyzett jobbátlövő.

Virág Észak-Európában a sportolás mellett a tanulmányainak sem fordít hátat, és hogy a dán nyelv ne jelenthessen neki akadályt, egy ideje már tanulja azt – hogy az angol mellett minél gyorsabban illeszkedhessen be. Miután az iskolapadban is eminens, idehaza 4,9-es átlagot produkált, jó eséllyel valósíthatja meg azon tervét, hogy egyszer gyógytornászként vegyen részt a sportolók rehabilitációjában. Ám a magyar kézilabdázásnak is nagy értéke lehet. A korosztályos világversenyeken már bizonyította ezt.