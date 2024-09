A Magyar Diáksport Szövetség célja, hogy a magyar diáksport napján Magyarország összes iskolájában minden diák legalább 120 percet sportoljon. Az egyetlen közös program ezen a napon a déli harangszó idején induló 2024 méteres futás, amelyet a diákokon kívül bárki más is teljesíthet.

A Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötőben Török Péter létesítményvezető köszöntötte az iskolásokat. Beszédében szólt a sportolás előnyeiről, a kikötőben ringatózó St. Jupát vitorlás történetéről, Fa Nándor és Gál József példaértékű földkerülő útjáról, amely az életre is neveli a fiatalokat. Hiszen kitartás nélkül nem lehet eredményt elérni, mindig túl kell lépni saját határainkon, kell a lendület a siker érdekében.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Kovács Katalin, Cini elnök bemutatta a gyerekeknek Vígh Zsoltot. A magyar paralimpiai asztalitenisz-csapat szövetségi kapitánya élménybeszámolót tartott a paralimpiáról, és elárulta, hogy a párizsi világversenyen szerzett bronzérmek elismeréseként előző nap kapta meg a Magyar Érdemkereszt bronz fokozatát. Beszélt arról is, hogy óraadó tanárként testnevelést tanít az asztalitenisz mellett. A parasport mellett az élsportban ugyancsak tevékenykedik, az utánpótlás-válogatott edzője. Azt mondta, a parasport érdekes kihívás, hiszen ott sérülten is át kell lépni a korlátokat. Nagy szerepe van az elfogadásnak, az esélyegyenlőségnek. Példaértékű a parasportolók kitartása, küzdeni tudása – hangsúlyozta Vígh Zsolt. Szólt arról is, hogy az olimpia és a paralimpia eszmerendszere nem különbözik egymástól. Ugyanazok a versenyhelyszínek.

– A franciák ugyanolyan fogadtatásban részesítettek bennünket, mint az olimpikonokat, telt házasok voltak a versenyek, az összes meccsünket ötezer néző előtt játszottuk, hatalmas szurkolás mellett. A megbecsülés, elfogadottság jelentős volt, ennek pedig üzenete van a világ számára. Ezen a téren, az egymáshoz való viszonyulásban nekünk, magyaroknak még van mit tanulnunk – mondta Vígh Zsolt.

Az aerobikos bemelegítést Papp Lívia tantónő vezényelte, majd váltóverseny várta a diákokat. Délben rajtolt a 2024 méteres futás a kikötőtől, majd délután az iskolában a Révfülöpi NK SE labdarúgói tartottak élménybeszámolót az elmúlt szezonokról. Osztályok közötti bajnokság, labdarúgódöntő is szerepelt még a programok között. Az iskola és az egyesület a gyerekekért összefogva a jövőben is rendszeresen szervez majd közös programokat.