– Tegnap már a fővárosban gyakoroltál. Nem kavarogtak benned furcsa érzések?

– Dehogynem, több mint két évtizeden át a veszprémi, vagy a balatonfűzfői uszodában indult a napom, most pedig másutt – mondta az egyszeres olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok. – A minap különleges, olyan megható érzés kerített hatalmába, mikor kipakoltam a királynék városában használt öltözőszekrényemet, annyi kedves emlék jutott az eszembe, aztán rádöbbentem, hogy ezt az egészet én akartam így. Bevallom, hétfőn jól is esett az újdonság, kicsit megtörni a monotonitást.

Rasovszky Kristóf (középen) mozgalmas évet zár, olimpiai arany után jött a klubváltás

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Először mikor fogalmazódott meg benned a váltás gondolata?

– Ez egy hosszú folyamat volt, a feleségemmel már a tavalyi év végén beszélgettünk arról, hogy mindkettőnkben megszületett egy úgynevezett váltásérzet, igaz, akkor még nem maradtunk semmi konkrétumban. Később mind erősebb lett bennünk ez a jelenség, hogy Budapesten kezdjünk új életet, ám tisztában voltam vele, hogy a veszprémi gyakorlásaim így ellehetetlenülnek. Akkor egyébként még szó sem volt a Fradiról, fogalmam sem volt arról, hogy hol íródik majd tovább a karrierem. A fővárosba csak a napokban költöztünk fel.

– Igazolt versenyzőként huszonhárom évet úsztál Veszprémben, ez idő alatt szinte apa-fiú kapcsolatba kerültél felkészítőddel, Szokolai Lászlóval. A mesteredző mit szólt az elképzeléseid hallatán?

– Először a nyár eleji belgrádi Eb-n osztottam meg vele ez irányú szándékaimat, de akkor úgy álltunk fel a beszélgetésből, hogy majd az idő mindent eldönt, ráadásul minden idegszálunkkal a párizsi olimpiára koncentráltunk. Persze Laci bácsi nem örült az ötletemnek. Aztán számára is mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a költözésünk elkerülhetetlen, ő pedig, ha nehéz szívvel is, de elfogadta a döntésünket. Szokatlan, hogy már nem ő a trénerem, hiszen nagyon sok mindent köszönhetek neki, ám most is úgy vagyok vele, hogy szükségem volt erre a változásra, hogy a következő éveim is sikeresek legyenek. Szerintem nincs harag közöttünk, de biztosan kell neki egy kis idő, hogy megeméssze a történteket. Mivel nem romlott meg a viszonyunk, a jövőben is lesz köztünk valamiféle sportszakmai kapcsolat.