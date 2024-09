A sorból kiemelkedik a Balatonfüredi USC és a Pápa összecsapása. A BUSC ugyan az előző két körben nem tudott nyerni (egy vereség, egy döntetlen), de így is a második helyen áll a fiatal gárda. A pápaiak még veretlenek, ám csak négy meccset játszottak, három sikerrel és egy döntetlennel jelenleg ötödik a bajnoki címet megcélzó társaság. A felek küzdelme akár sok gólt is hozhat, mindenesetre szorosnak ígérkezik az összecsapás.

Találkozik egymással a Zirc és a Csetény is, a párosítás azért is érdekes, mert mind a két együttes remek formának örvend, előbbi négy sikert aratott zsinórban, s ezzel a negyedik a tabellán, utóbbi hármas győzelmi szériánál tart a hetedik helyen.

A címvédő Balatonalmádi SE neve mellett mindössze három meccs (egy-egy siker, döntetlen és vereség) áll ebben a bajnoki szezonban, a BSE a nagyon gyengén rajtoló Péti MTE vendége lesz.

A Várpalotai BSK egészen jól szerepel idén és most is van esélye a három pontra, a hatodik Bányász a tizedik Devecsert fogadja. Az előző három körben nem tudott pontot szerezni az FC RAC, a gyulafirátótiak otthon az Ajka Kristállyal néznek farkasszemet, itt a vendégeknek áll inkább a zászló. A harmadik Tihanyt látja vendégül a középmezőnyben tanyázó Szentantalfa, amely ebben az idényben még nem tudott pontot szerezni esélyesebb riválissal szemben, nyilván most szívesen megtörné ezt a sorozatot az együttes.

Az Úrkút SK-Sümeg VSE bajnokit már korábban lejátszották, 3-2-es végeredmény született. A hetedik forduló programja, szombat, 15.30: FC Zirc-Csetény SE, Péti MTE-Balatonalmádi SE, Várpalotai BSK-Devecser SE. Vasárnap, 15.30: FC RAC-Ajka Kristály SE, Balatonfüredi USC-Perutz FC, Szentantalfa NVSE-Tihanyi FC.