Sokan úgy gondolják, miszerint a királynék városában Xavi Pascual érkezésével az utolsó puzzledarab is a helyére került, hogy a gárda elhódítsa a hőn áhított Bajnokok Ligája-trófeát. A klubtörténet alighanem legerősebb játékos-keretével rendelkező spanyol szakember bizony sok helyi sportbarát álmát válhatja valóra, igaz, addig sok víznek kell lefolyni a Séd-patak völgyében. A román Dinamo Bucuresti kispadjáról érkezett tréner együttese először a hazai pontvadászatban ad számot arról, hogy a holt idényben miként sikerült kialakítaniuk azt a játékot, amit alkalmaznának, amivel dicsőségeket érhetnek el. Az évad nagy feladataira, így a jövő heti BL-nyitányra és a hónap végi, egyiptomi klubvilágbajnokságra is készülő Építők ilyenformán, a felek tudásbeli különbsége miatt több játékelemet gyakorolhat a dabasiak ellen, hiszen a vetélytárs legfeljebb rövid ideig lesz képes lépést tartani velük. Arra persze senki se számítson, hogy a közelmúltban a németországi SO-TECH Cup döntőjében a THW Kielt – ételmérgezés miatt tartalékosan, tizenhárom emberrel – is legyőző Remiliék végig nemzetközi tempót és dinamikát nyújtanak majd az első NB I-es mérkőzésükön a Veszprém Arénában, de a jó gyakorlásnak is felfogható hatvan percet így is gond nélkül uralhatják, miközben szép megoldásokkal szórakoztathatják a nagyérdeműt. Vagyis a rivális teher nélkül, felszabadultan iparkodhat, de valójában a nyáron főszponzort váltott veszprémieknek sincs mitől tartani, mert az összecsapásban nincs benne a pontvesztésük. A saját elképzeléseiket vinnék ki a pályára, miként elsősorban a saját játékukkal akarnak foglalkozni.

Xavier Pascual a Dabas ellen debütál bajnoki mérkőzésen a bakonyiak kispadján Fotó: Fülöp Ildikó

Pascual mester azt reméli, hogy amiket mostanság sulykoltak a gyakorlásaikon, az gyakran jelenik meg a játékukban. A sportolói sok újdonsággal szembesültek nyáron, rengeteget dolgoztak az intenzív edzéseik során, mert egyik legfőbb céljuk, hogy a szurkolóik boldogak és elégedettek legyenek a teljesítményükkel. Ha megtalálják az utat, hogyan tudnak előnyt kovácsolni a jelenlegi keret – nem hétköznapi – adottságaiból, akkor bajnoki címvédőként nem csak a dabasiakat fektethetik két vállra.