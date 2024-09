Fellélegezhetnek valamelyest a fürediek, mert a zajló élvonalbeli sorozat elején „letudták” a BL-résztvevőket, a legrangosabb kontinentális kupasorozatban is komoly terveket dédelgető Veszprém HC-t és hétvégén az OTP Bank-Pick Szegedet. Így jelenleg egy dicséretes idegenbeli győzelemmel és két bekalkulált vereséggel a tabella tizenegyedik helyén állnak. Leendő riválisuk is éppen ilyen mérleggel „büszkélkedhet”, de mivel a bogláriaknak jobb a gólkülönbsége, ők a nyolcadik pozíciót foglalják el. Sótonyi László tréner – Kis Ákos, a BKSE edzőjének egykori veszprémi harcostársa – tanítványai a Dabas KC-t két vállra fektették, viszont a MOL Tatabánya KC-tól és a Carbonex-Komlótól kikaptak. Ha nem is tűnik olyan egyértelműnek, a tét immáron Németh Balázsék vállát nyomja, ők a párharc esélyesei. Van is rajtuk eredménykényszer a nem túl acélos akadémistákkal szemben, de ha lépni szeretnének egyet a céljaik felé, akkor hozniuk kell az előttük álló csatát.

Persze ne legyen kétségünk afelől, hogy a – némi túlzással pontszerzési kényszerben lévő – füredieknek a várhatóan nehéz és küzdelmes bajnokin meg kell majd dolgozni a sikerért.