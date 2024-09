OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE 37-28 (15-13)

Szeged, 2000 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T. Szeged: Mikler – Szilágyi 2, GARCIANDIA 4, Smárason 1, Toto 3, BODÓ 6, Jelinic 1. Csere: Thulin (kapus), Kalaras 2, Bogojevic 1, Bánhidi 2, SOSTARIC 4, KUKIC 5, Röd 2, Frimmel 2, Balogh D. 2. Edző: Michael Apelgren.

Balatonfüred: Andó – Hornyák 3 (2), Kljun 4, VASILEV 4, Szretenovics 1, Szöllősi 2, Bóka. Csere: Deményi és Erdei (kapusok), NÉMETH B. 4, Simotics 1, SZMETÁN 7, Klucsik 1, Viski 1, Tóth A., Kovács B. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 12, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 0, ill. 4/2.

Egy hét után újra nehéz feladat várt a tópartiakra, mert a veszprémieket követően a másik magyar BL-indulóval, az élvonalbeli tabellát makulátlan mérleggel vezető szegediekhez utaztak, és kevés sansz mutatkozott arra, hogy a vetélytársat 2010 ősze után másodszor is mattolják. Érződött, hogy a vendégek vállát nem nyomja teher, míg a hazaiak ugyanis a kétperces büntetéseket gyűjtögették, a vérmes reményeket nem tápláló Hornyákék a gólokat (2-4), igaz, a mérkőzés toronymagas esélyese rendre egalizált (5-5). A Tisza-partiak a 13. percben vezettek először (7-6), de a BKSE eztán is tartotta az állásait, noha nem céloztak olyan pontosan, mint korábban (9-7). Kis edző időt kért, a tanítványai pedig derekasan küzdve – nem kis meglepetésre – „megérkeztek” a jobb játékerőt képviselő, de mindkét oldalon sokat hibázott ellenfélre (10-10), s még a 29. percben is 13-13-at regisztrált az eredményjelző tábla.

Fordulás után újabb két gólt rámoltak be a csütörtök éjszaka még Barcelonában vitézkedő Bodóék (17-13), de a fürediek 19-14-nél is egységesnek és összeszedettnek mutatkoztak, és felzárkóztak (19-16). A szegediek nagyjából eddig, a 40. percig engedték, hogy húzogassák az oroszlánbajszukat, a folytatásban rákapcsoltak: nagyobb tempót diktálva leszakították magukról az üldözőiket (23-16). A vendégek szakmai stábja rövid időn belül kétszer rendelte magához az övéit, s bár cserékkel frissítették a soraikat, a differencia folyamatosan nőtt, a 45. percben már tíz volt közte (28-18). A hazai sztárok megemberelték magukat és kihasználták Kljunék megingásait, gyors ellenakcióik révén mind jobban kidomborodott a felek közötti tudásbeli különbség (31-20). A hajrában már csak az volt a kérdés (33-24), hogy a fiataloknak bizalmat szavazott mieink tízen belül maradnak, ami harcos énjük felmutatásával végül sikerült nekik.