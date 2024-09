A Centrum SE beszámolója szerint nagyot menetelt az idei versenyévadban a fiatal sportoló, hiszen megnyerte korosztályában (U18) az országos bajnokságot, majd egy hazai és egy nemzetközi válogatóversenyt, kipróbálta magát egy korosztállyal feljebb is és az U23-as nemzetközi válogatón is győzött. Ha már így alakult, körülnézett a felnőttek között is, ahol az országos válogató versenyen harmadik helyen végzett. Ezek után következett az Európa-bajnokság Kwidzynben, itt egyéniben harmadik, csapatban viszont első helyen végzett.

Jámbor Kristóf és Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke

Fotó: Centrum SE

- Kristófra mindig is jellemző volt, hogy szívvel-lélekkel tud küzdeni – nyilatkozta Janku Ferenc klubvezető, aki nevelőedzőként végigkísérte versenyzője pályafutását. - Mindent belead a mérkőzéseibe és az utóbbi években küzdelme sokat változott: taktikusabb lett, és a technikai elemeket is kifinomultabban alkalmazza.

Erre szüksége is volt a veszprémi szumósnak, mivel ellenfelei kimagasló színvonalon űzik ezt a tradicionális japán sportot. A súlycsoportjának élmezőnyében brazil, üzbég, mongol, japán, grúz, azeri, ukrán és lengyel versenyzők között kellett bizonyítania.

Kristóf megállíthatatlanul menetelt a versenyen, mérkőzéseit magabiztosan nyerte, a döntőben csupán japán ellenfele bizonyult jobbnak nála. Egy kölcsönös karfeszítés döntötte el a kiélezett mérkőzést, ahol Kristóf válla egy centiméterrel előbb ért le a talajra, mint ellenfelének. Így a japán versenyző került ki győztesen a mérkőzésből, Kristóf világbajnoki ezüstéremmel gazdagodott.

- Kristóf első világbajnokságán vett részt, koncentráltan és bátran küzdött, nagyon büszkék vagyunk a teljesítményére. Hamarosan célirányos felkészülés veszi kezdetét, amelynek csúcspontján a jövő évi thaiföldi felnőtt világbajnokság szerepel. Ide nemzetközi kvalifikációs versenyeken keresztül vezet az út, azonban az ezeken való sikeres részvétel nagy kihívást jelent még az idősebb, rutinosabb szumó versenyzők számára is. Kristóf már sokszor bebizonyította, hogy küzdeni akarásával, testfelépítésével és váratlan technikai húzásaival komoly meglepetést okozhat bárkinek, így egy zavartalan felkészülés után optimistán várhatjuk a jövő évadot – zárta szavait Janku Ferenc edző.