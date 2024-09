Öröm és fájdalom, egyszerre

Az út pedig az ultrafutás szövevényes, bonyolult, vagy éppenséggel egyszerű világába vezetett. – Az ultrafutás nekem olyan élményt ad, amit szavakkal nehéz elmondani. Öröm és fájdalom is, és ha ez a két érzés egyszerre tör rád, az valami fantasztikus. A hatnapos futást sokan nézik kívülről, edzők, orvosok, más szakemberek. Az egyikük azt mondta nekem, hogy ugyanabban a ritmusban kezdtem az első napot, amiben befejeztem a hatodikat. Tudtam, hogy így van, a belsőmből jön. Én a hangok világában élek, lassan 30 éve készítek, javítok, állítok be hegedűket. Különböző hangszereken játszom. A hangszerrel kifelé kommunikálsz, de közben meg kell tartanod a ritmust, az ütemet. Amikor elkezdek futni, ezt a lüktetést megtalálom magamban. Főleg akkor, ha nem tudom, mi a vége, mekkora az a táv, amelyet képes leszek teljesíteni. Nevezhetjük ezt belső metronómnak, ami már az út elején bekapcsol. Nem érdekel, hányan köröznek le, kik futnak előttem és mögöttem, mert ők versenyeznek, az az ő sztorijuk. Én azért jöttem, hogy ebben a lüktetésben hat napon keresztül benne legyek. Kérdezik, mi a cél? Az a cél, hogy pulzáljak a fák között és jól érezzem magam. Olyan löketet kapok, ami mindig továbbvisz. Soha nem szedtem be fájdalomcsillapító gyógyszert futás közben, koffeint sem, hogy ébren maradjak. Magnézium, C-vitamin és sótabletta – csak ennyit, ez nekem elég a lüktetéshez.

Több mint ötszáz kilométert teljesített a balatonfüredi hatnapos világbajnokságon

Neki is szólt a Himnusz

Az egyik 48 órás magyar bajnokságon ötödik lett, nagyon meglepte, amikor szólították az eredményhirdetésen. Akkor neki is szólt a Himnusz, pedig nem is versenyezni jött, csak jól érezni magát. Érdekes helyzet ez, mert futás közben nem nagyon foglalkozik azzal, hány kilométernél tart, milyen gyorsan megy, a végeredményre mégis tud büszke lenni.

Továbbra is Lókút és környéke a kedvenc futóterepe, amelyen sokszor a lovaival edz, velük fut. Ami gyerekkora óta nem változott, hogy a természetben érzi magát a legjobban ilyenkor: erdőn, mezőn, szabadon, magányosan.

A futás ugyanakkor nem mindig magányos, a már említett hatnapos vb-n, Balatonfüreden több mint húsz nemzet sportolói vettek részt. – Érdekes együtt lenni ennyi nációval, filippínók, amerikai­ak, kanadaiak, japánok. Máshogy szocializálódott, más kultúrájú, más nyelvet beszélő emberek. Ugyanakkor láttuk egymás örömét és fájdalmát, ami hat nap után olyan érzés, mintha rokonok lennénk.