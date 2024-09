A csapat körül forgott az élete, és idegenben is előszeretettel ment buzdítani az együttest. Szilaj Varga Attila aktív résztvevője volt az Ajka városi tekebajnokságnak is. 2016 szeptemberében edzőmeccsre várták a sporttársak, de nem érkezett meg, ugyanis a tekepályán rosszul lett, és a kiérkező mentősök már nem tudtak rajta segíteni. Az elmúlt két évben az emléktornát az Ajka Városi Sportcsarnok felújítása miatt nem tudták megrendezni, de most ismét folytatódott a hagyomány.

Több városból is érkeztek csapatok a tornára

Fotó: KK Ajka/Völler Petra

Az eseményen Attila özvegye is részt vett, ahol díjazta az elmúlt szezon legjobb utánpótlás játékosait. A klub nevében Galler Roland technikai vezető egy csokrot nyújtott át Szilaj Varga Attila özvegyének, Erikának, aki a nap során Attila sírjára helyezte a virágot.

A nap folyamán minden korosztály pályára lépett, piciktől a nagyokig szinte az összes csapat játszott egy mérkőzést Attila tiszteletére. A női vonalon nemesvámosi, úrkúti, celldömölki ellenfelekkel mérkőztek meg a KK Ajka korosztályos csapatai, a fiúknál pedig a szombathelyi Haladás tisztelte meg a rendezvényt. A délután folyamán került sor a néhány éve még a megyei bajnokságban szereplő ajkai és pápai férfi csapatok rangadójára, ahol sok egykori közönségkedvenc pályára lépett. A vidám hangulatú találkozón remekül szórakozott a nagyérdemű, majd a lefújást követően a felek megbeszélték, hogy jövőre is találkoznak. Az esemény zárásaként az NB II-es női gárda a Celldömölk csapatával mérkőzött meg.

Az összesen tíz mérkőzést hozó napon a KK Ajka családja méltóképpen emlékezett meg, és tisztelgett az egykori sporttársra, barátra.