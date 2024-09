Futsal NB I 1 órája

Elképesztő módon kapott ki a Veszprém Kecskeméten

Három góllal is vezetett Kecskeméten a veszprémi futsalcsapat az NB I-ben, ám ez is kevésnek bizonyult a pontszerzéshez, a hazaiak négyszer is eredményesek voltak a péntek esti meccs második félidejében.

Horváth Gábor Horváth Gábor

Jelentős előnyt buktak el a veszprémiek, akik továbbra is hullámvölgyben vannak Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Kecskemét-Veszprém 6-4 (2-4) Kecskemét. V.: Wittner, Muhari, Frank. Kecskemét: Krajcsi – Bíró, Pál, Fekete, Tomic. Csere: Lehota, Hajnal, Bencsik, Kajtár, Suscsák, Haász, Nádudvari, Sallai. Edző: Koós Károly. Veszprém: Spandler – Horváth B., Thiago, Fellembek, Matheus. Csere: Koncsol, Juhász, Tatai, Dorogi, Ábrahám, Bognár, Lipl, Gerencsér. Edző: Fehér Zsolt. Jól kezdett a Veszprém, amely egy hatalmas kecskeméti hibát követően, mégis teljesen megérdemelten jutott vezetéshez a hatodik percben. Krajcsi és Pál nem értették meg egymást, ezt pedig Lipl használta ki, aki jól lépett közbe a felező közelében, a labda pedig az üres kapuba pattant a lábáról, 0-1. Igyekezett egyenlíteni a Kecskemét, azonban a vendégek szervezetten és veszélyesen játszottak, több helyzetük is volt a 2-0-s eredményhez. Kicsit talán váratlan volt, hogy a 10. percben egyenlített a házigazda, Kajtár adott jó labdát a jobb oldalról Suscsáknak, akiről Dorogi lepattant, a játékszer pedig a hálóban kötött ki, 1-1. Nem sokat búslakodott a Veszprém, egy gyors akció keretében Dorogi passzolt balra Liplnek, aki egy szép csel után a kapuba bombázott, 10. perc: 1-2. A 13. percben Horváth Benedek bolondította meg a kecskeméti védelmet és remek mozdulattal lőtte ki a bal felsőt, már két gól volt a bakonyiak előnye, 1-3. A 16. percben még tovább nőtt a különbség, Tatai lőtt a jobb oldalról, a labda egy kecskeméti játékos lábán megpattanva a bal alsóban kötött ki, 1-4. Még a szünet előtt szépített a hazai csapat, Bencsik lopott labdát Dorogitól, majd kihasználta a ziccert a volt veszprémi, 19. perc: 2-4. Ez feldobta a Kecskemétet, amely még nagyobb erőket mozgósított a második félidőben. Ennek sokáig nem volt eredménye, a 28. percben aztán Fekete villant a jobb oldalon, középre adását Bíró továbbította az üres kapuba, 3-4. Izgalmas hajrá következett, főképp, mert a Veszprémnek összegyűlt a hat szabálytalansága, az emiatt megítélt 10 méteres büntetőt pedig Suscsák értékesítette Koncsollal szemben, 35. perc: 4-4. Ment tovább a Kecskemét, Spandlernek volt szüksége egy nagy bravúrra. Öt a négy elleni játékra váltottak a vendégek, de nem voltak pontosak, ráadásul Dorogi szabálytalankodott, így jöhetett az újabb 10 méteres, Suscsák próbálkozását viszont Spandler hárította. Alig több mint egy perc volt hátra ekkor.

A 39. percben majdnem labdát szerzett elöl a Veszprém, nagy nehezen tisztáztak a hazaiak, Suscsák jól tartott meg a játékszert, amelyet Tomic továbbított Spandler kapujába, 5-4. Az utolsó percben is született hazai találat, Tomic egy szögletnél jól mozgott le védőjéről, 40. perc: 6-4. A Kecskemét a hátralévő időben lőhetett még egy büntetőt, Bencsik sem tudott túljárni Spandler eszén, de ez nem vigasztalta a veszprémieket, akik sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el.

