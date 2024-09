Fa Nándor – felidézve a Szent Jupát útját – a kezdetekről is beszélt. – 1979-80-ban merült fel az ötlet, hogy építsünk egy hajót és vitorlázzuk körbe a Földet. Sir Francis Chichester földkerülésről szóló könyvét olvasva kaptam az ihletet, a kötetet odaadtam Jóskának, hogy olvassa el. Elolvasta és benne volt. Attól kezdve csak azon járt az eszem, hogy miként valósítjuk meg az utat. Elő kellett teremteni az anyagi hátteret is, például sárgaréz csavarokat kellett szerezni a bútorzathoz. Beültünk a Ladába és kimentünk Berlinbe csavart venni. Ott azt mondta a boltos, hogy van 3200 darab, amennyi nekünk kell, de egyszerre csak tízet adhat. Egész délután ki-be jártunk a boltba ketten, mire tízesével megvettük a 3200 csavart. Rozsdamentes csavarokért pedig Münchenig kellett mennünk két év múlva – emlékezett Fa Nándor. Nagyjából öt év alatt készült el a hajó, amit először a Balatonon tettek vízre, majd az Adrián. Fa Nándor azóta is szívdobogást kap, ha a Szent Jupát útjára gondol.

Ma is megdobogtatják a szívüket az emlékek



– Nagy dolog volt és ma is annak érzem, most is megdobogtatja a szívem. Ha Józsival összefutunk, beszélgetünk, a megélt valóság utóélete van a lelkünkben. Mély volt az elhatározásunk, egyetlen pillanatban sem bántuk meg vagy adtuk volna fel, de nem is volt rá okunk. Nem fordult meg a fejemben sosem, hogy létezhet más, mint hogy menjünk. Élveztük az egészet a nyűgjeivel együtt. Tudtuk előre, hogy küzdelem lesz, de vállaltuk. Én mindig a pillanatnak éltem, amikor felborultunk a hajóval, akkor is. Amikor az árbóc lefelé nézett, az volt a csúcs, de szintén emlékezetes volt a másik borulás, amikor az asztalt tartó oszlopot elgörbítettem a combommal. Akkor több mint fél évet kellett várni az út folytatására, de nem a lábam, hanem az időjárás miatt – idézte az út legnehezebb pillanatait a vitorlázó, aki az első magyarként egyedül is megkerülte hajójával a Földet. Ötször vitorlázta körbe a bolygót.