A tópartiak tavasszal nyolcadikak lettek az élvonalban, igaz, ha négy ponttal többet szereznek, akkor negyedikként zárhatták volna az elsőosztályú sorozatot. – Az előző évadunk nem úgy sikerült, ahogy előzetesen elterveztük, de ez már a múlt, minden idegszálunkkal a jövőre, a következő ciklus teendőire koncentrálunk. A játékoskeretünket fiatalítottuk, összességében azt érzem, jól sikerültek a nyári, posztokra történt igazolásaink. Most főként azért fohászkodunk, hogy a folytatásban elkerüljenek bennünket a sérülések, mert a felkészülés során többen is kidőltek a sorból, „feliratkoztak” a maródiak listájára, ám az együttes az edződerbiken így is pozitív képet festett magáról. Klubunk elnöksége úgy foglalt állást, hogy az előző szezonbeli pozíciónknál jó lenne előrébb, ha lehetséges, akkor nemzetközi kupaszereplést érő helyen végezni, miközben tudjuk, hogy a veszprémiek és a szegediek mögött jelenleg a ferencvárosiak és a tatabányaiak is előttünk járnak. Ennek érdekében nem bánnánk, ha a nemrég BL-ben és EL-ben is játszott sportolókkal, illetve korábbi NB I-es gólkirállyal erősített PLER otthonában jó rajtot vennénk – mondta Bene Tamás, a BKSE ügyvezetője.

Miután nyáron jelentős változások történtek a műhelyben, Kis Ákos edző és szakmai stábja egy ütőképes közösség, egy versenyképes keret kialakításán fáradozott. A cél tiszta és világos volt: a jó szellemű, keményen dolgozott kollektíva csapatként funkcionáljon, a kereten belül egység teremtődjön. – A csapatépítés bennünket is nagy kihívás elé állított, bizony nehéz és időigényes munka, teljességgel nem is értünk a végére, finomításokra még szükség van. Velünk együtt vagy fél tucat társaság pályázik a már említett harmadik-hatodik hely valamelyikére. Ha mindenki rendelkezésemre áll, és egészséges lesz, akkor jó kis csapatunk lehet, melytől elvárható, hogy hazai pályán minél kevesebb pontot hullajt. Az első csatáról csak Melnyicsuk Viktor marad le, vele még nem számolhatok, mivel elhúzódik a felépülése, de a többi társa elutazhat a fővárosba. Ez nagy szó, mert nyáron sok sérülés hátráltatott minket. Fontos lenne a PLER elleni győzelem, de biztos vagyok benne, hogy roppant nehéz dolgunk lesz velük szemben: igazi ki-ki mérkőzésre számítok, nem is merek jósolgatni. Nyilván szeretnénk nyerni, hogy idővel célba vehessük a középmezőny elejét – jegyezte meg a tréner.